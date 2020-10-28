生日會家姐搶吹蠟燭　細妹發怒狂扯頭髮　網民：女人仇怨不能看小

女人的戰爭｜生日會最開心的環節莫過於吹蛋糕上的蠟燭，最近網上瘋傳一片段，有2姊妹因為生日蛋糕蠟燭而爭執，原來是姐姐趁大家唱完生日歌，竟與妹妹搶吹蠟燭，吹熄後更面露得戚樣，令妹妹大發脾氣，一手狂扯姐姐的頭髮，最後要媽媽出手擺平。不少網民笑言女人真恐怖，「什麼年紀的女生也是邪惡的」、「妹妹很可憐」。

來自巴西的2姊妹，分別是3歲的妹妹愛德華達（Maria Eduarda）及6歲的姐姐安東妮雅（Maria Antonia）最近成為網民關注對象。原來愛德華達日前生日，於是家人為她舉辦生日會，而姐姐安東妮雅亦在旁與妹妹慶生。

片中可見，大家本來高興地唱着生日歌，愛德華達面露興奮又開心的神情，之後正當她想俯身吹蠟燭時，姐姐此時竟一下子把蠟燭吹熄，更向着妹妹表現得戚的樣子，像是整蠱大成功一樣。

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愛德華達見自己吹不到蠟燭，即對着姐姐發脾氣，更不斷拉扯對方頭髮，家人隨即上前阻止，但愛德華達完全不放手，結果要媽媽出面阻止。

愛德華達不斷扭計，但安東妮雅毫無歉意，一直擺出勝利者姿態，結果愛德華達被惹怒，又再拉扯安東妮雅的頭髮，媽媽見狀即又再阻止並安撫愛德華達，最後媽媽燃點新一枝蠟燭讓愛德華達再吹，事件才告一段落。

而媽媽事後亦澄清，這種情況只是姐妹之間的生活日常，當日安東妮雅妒忌妹妹成為生日會的焦點，才會做出這樣的行為，但兩人也很快就「冰釋前嫌」。家人除了重新點上了蠟燭讓愛德華達吹滅以外，安東妮雅在穩定情緒之後，也開心地幫妹妹切蛋糕。

後來當地電視台亦有留意這片段，更邀請2姊妹上節目大玩吹蠟燭遊戲，讓2人發洩心頭之恨，網民表示看來她們很喜歡吹蠟燭，「女人的仇怨真的不能看小」、「年紀小小就這樣勾心鬥角」、「他們很可愛呢」。

（Instgram）