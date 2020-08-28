閨蜜搞生日會協議穿「詼諧古裝」　樓主真心應機怎知姊妹們卻穿…

大家是否有過被朋友放槍的經驗呢？有一位網友在Facebook群組「爆怨公社」抱怨她的朋友，明明約好在生日會上要穿「詼諧」古裝，結果到場才發現只有自己一個穿「囚服」走搞笑風，其他朋友都美得像要去代言古風手遊，讓樓主當場傻眼喊「不是說好要詼諧嗎？」

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樓主表示，在兩個禮拜前就已經和朋友訂好生日會的主題，當時討論好「古裝、風格詼諧一點」，樓主剛好有類似的風格，就帶了衣服出門。一到場卻發現，三個朋友竟然都「穿得好像要代言古風手遊一樣，開衩的袍子、濃妝......之類的」，而樓主穿的卻是「囚服」。

即睇樓主打扮有幾爆（按圖）！

讓樓主心想，「嗯好～很好～她們三個打扮這樣，啊我穿這樣......？不是說要詼諧的嗎？」怒嗆，「我盡力詼諧了！妳們這些塑料閨蜜給我放槍嗚嗚嗚嗚」。樓主最後還用藍字補充「我出門時我媽還問我幾年後才會出來」、「我以後絕對不信甚麼討論好的鬼話」。

網民們對樓主一樣笑翻天：

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