閨蜜搞生日會協議穿「詼諧古裝」　樓主真心應機怎知姊妹們卻穿…

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

大家是否有過被朋友放槍的經驗呢？有一位網友在Facebook群組「爆怨公社」抱怨她的朋友，明明約好在生日會上要穿「詼諧」古裝，結果到場才發現只有自己一個穿「囚服」走搞笑風，其他朋友都美得像要去代言古風手遊，讓樓主當場傻眼喊「不是說好要詼諧嗎？」

【相關圖輯】TVB有邊個女星冇著古裝？　六位一線花旦其中一個14年都冇試過

+9
+9
+9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主表示，在兩個禮拜前就已經和朋友訂好生日會的主題，當時討論好「古裝、風格詼諧一點」，樓主剛好有類似的風格，就帶了衣服出門。一到場卻發現，三個朋友竟然都「穿得好像要代言古風手遊一樣，開衩的袍子、濃妝......之類的」，而樓主穿的卻是「囚服」。

即睇樓主打扮有幾爆（按圖）！

讓樓主心想，「嗯好～很好～她們三個打扮這樣，啊我穿這樣......？不是說要詼諧的嗎？」怒嗆，「我盡力詼諧了！妳們這些塑料閨蜜給我放槍嗚嗚嗚嗚」。樓主最後還用藍字補充「我出門時我媽還問我幾年後才會出來」、「我以後絕對不信甚麼討論好的鬼話」。

網民們對樓主一樣笑翻天：

同場加映：《RUNNING MAN》10周年金鍾國扮無臉男　最難忘28個變裝爆笑造型

+22
+22
+22

順便睇埋：新冠肺炎│日本金澤美術大學變裝畢業禮　15個Cosplay熱爆Twitter

+23
+23
+23
食自助餐狂拎炒飯被朋友吐槽　網民平反：窮鬼才會計較CP值！
臨時頂替請假女同事　「男美人魚」：曾擔心把小朋友嚇哭
網紅女幼師自稱是男童「女朋友」　拍抖音片嘴對嘴親吻　下場超慘
夾份租屋見證相見好同住難　眾網民分享慘痛經歷：最後朋友變敵人
台母翻開醫院枕頭時驚見嘔心畫面　恐怖視覺震撼立刻要求更換
番茄放雪櫃幾日切開驚見長滿長條物　網民：第一眼以為係蟲
父講明層樓畀細佬娶老婆　家姐：做女冇份咩　細佬問網民點收科
大理白族女子壁畫被指「真空凸點」　鎮政府通宵趕工「着返件衫」

延伸閱讀

遇這台跑車要閃多遠？單人座要戴安全帽售價曝 周董也尬意

「馬路鋪這樣是在拼圖嗎？」 網友笑說：30年老師傅藝術工法

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。