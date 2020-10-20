台女愛上表哥　憂血緣關係不敢越界　網民激辯表兄妹戀愛是否亂倫

女生們都渴望找到暖男當男友，不過如果這位暖男是親表哥，這段愛情恐會因血緣關係而變得複雜。台灣1名女大學生早前在討論區發文，稱與表哥發展出超越親戚的愛情感覺，指表哥多次做出暖男行為，令她心如鹿撞，但礙於兩人表親血緣，她不敢越過界線。女生一方面喜歡表哥，但同時只能保持距離，不知如何是好。帖文引來網民熱烈討論，探討表親相戀是否亂倫；而原來台灣及香港對此也有不同的處理方法。

有台女發文稱愛上了親表哥，認為對方亦有意思，但擔心血緣關係會令感情變成亂倫。（《一吻定情》劇照）

該名忐忑不安的台女早前於Dcard討論區發文，稱不知不覺與親表哥發展出「男女之間的感情」。她說表哥自小隨家人搬到外國居住，近年才回流台灣讀大學，而兩人的大學剛好於同一縣市，於是不時會相約食飯逛街，因而變得熟稔。

台女指表哥本身是暖男，兩人相處過程中，表哥一直很照顧她，如行夜市時會拖着她走、晚上天氣涼會主動讓出外套，得知她生理不適亦會送上熱飲及止痛藥等等，令她不自覺對表哥產生依賴，「突然有一刻我覺得我們兩個的關係很不尋常，彼此對彼此似乎都有感覺」。

台女心路歷程全文▼▼▼

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台女又指，有次表哥發生車禍，第一時間致電的人就是她。而當她到醫院陪伴表哥時，更發現表哥偷偷牽起她的手，令她內心小鹿亂撞。不過她事後回想便卻步，「我們是有血緣的，怎麼可以有這種感覺？但他對我來說真的很重要，是喜歡的人，同時也是很重要的家人」。

為了不破壞雙方的關係，台女決定要與表哥保持距離，「但是……好像現在做不到」。她也表示花了許多時間確認自己的想法，「我很確定我現在真的蠻喜歡他的」，但卻不想越過倫理的界線，因而感到非常苦惱，「好煩……我什麼時候才可以不喜歡他」。

為了不破壞雙方的關係，台女決定要與表哥保持距離，但卻坦言難以做到。（《以家人之名》劇照）

帖文引來大批網民熱烈討論，不少人勸台女盡快放下表哥，直指即使沒人能阻止兩人相戀，輿論也會令關係難以有好結果，「早點斷了好，認識的朋友有類似經驗，但什麼都不能做，斷乾淨找下一個吧，男人那麼多，幹嘛非找表哥不可」、「我覺得喜歡上也沒什麼，只是妳既然知道不可能在一起，那就要開始保持距離了，這樣拖下去妳後來只會越來越痛苦而已」。

亦有網民明確指出，台灣法律禁止表兄弟姊妹結婚，指出台女與表哥或許可以只談戀愛不生小孩，但倫理關係上仍屬近親亂倫，如決定交往需要面對極大壓力，「除非你們的家人不在意，不然這條路上伴隨著腥風血雨，要有堅強的意志力才撐得下去」、「如果你們的愛可以不畏艱難就在一起，但是不要結婚生小孩就好了，如果不行就說清楚短時間雙方都不要往來，對彼此都好」。

台灣法律列明，如表兄弟姊妹屬四親等以內的姨表或姑表兄弟姊妹便不能結婚，但若是六親等或八親等則視為血緣較遠，仍然可以結婚。至於香港家計會的資料則指出，表親通婚不屬亂倫，不過如有生育打算，便要考慮下一代的健康，建議諮詢醫生意見，再由醫生轉介往專門提供基因化驗服務的部門作詳細分析。

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