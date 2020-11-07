英國爆紅IG插畫家畫出你的厭世心聲！網民一睇會心微笑：好不勵志

人生總有厭世的時候，有時候也可以偷懶、耍廢一下，躺在地上發個呆再爬起來，你將會重新找到生活的能量！

在急著付款時，排你前面的客人突然動作慢的不得了；穿上白色衣服那天總會沾到醬汁；平常都記得帶傘，偏偏沒帶傘的那天下暴雨⋯⋯心情偶爾厭世，如果把心裡的little mur mur畫出來會是什麼樣子呢？

「事情做不完，那就明天處理吧！」英國爆紅IG插畫家品畫出你的厭世心聲（點圖放大↓↓↓）

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來自英國倫敦的插畫家Natalya Lobanova，時常在IG上分享生活常遇到的瑣碎事，畫出每個人的日常心聲，讓人看了會心一笑：我的人生就是不完美，就是不勵志，但是我活得開心就好啦！

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你是不是也有過這種日常的little mur mur呢？生活中的小碎念被畫出來特別能引起共感呢。生活有快有慢，你不必一直往前衝，有時候也可以偷懶、耍廢一下，躺在地上發個呆再爬起來，你將會重新找到生活的能量！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：十張說出心聲的 IG 插畫：「跌倒了，就舒服躺在地上吧！」】