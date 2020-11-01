IG爆紅插畫家12張圖令女生重新學會「愛自己」：脂肪爆炸一樣靚

IG插畫家Christine Emily Yahya畫下女子的各種姿態：層層肚肉、下垂的乳房、自慰、孕婦哺乳、身障者、跨性別者⋯⋯。聽聽身體的聲音，你會發現每一吋肌膚、毛髮甚至是你過去以為的肥肥肚子，都充滿美和力量。

偶爾，你會裸著上身，試圖走到鏡子前面好好看看自己的身體，但是你的勇氣只有三秒，馬上撇開頭，氣惱想著，肚子的肉如果少一點多好、下巴要收一點、腋毛跟手毛應該要修、胸部如果再大一點就好⋯⋯。

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我們都曾因為身材而有自卑的時候，苦惱身材為什麼不像廣告看板上那位模特兒，為什麼不像坐在身旁那個高高瘦瘦的女孩子？

來自澳洲雪梨的插畫家Christine Emily Yahya用畫筆畫出女子的各種姿態：可能有層層肚肉、下垂的乳房、自慰、孕婦哺乳、身障者、跨性別者，她希望可以藉由畫出那些被社會要求隱藏的女子樣貌，鼓勵所有女孩子更愛自己的身體，因為你的美，來自你的獨一無二！

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親愛的，沒有人能夠定義誰的身材是「完美」，或許坐在你身旁的那個女孩子，也正為自己的身材困擾，你願不願意將凝視他人身體的時間，分給自己呢？站在鏡子前好好地去撫摸、去擁抱、去感覺你的身體，低頭可見的雙頜，一路滑過乳房，至微微隆起的小腹、佈滿大腿的肥胖紋，直到穿越被毛髮覆蓋的陰部⋯⋯。

認真去傾聽身體想對你說的話，你會發現每一吋肌膚、毛髮甚至是過去以為的肥肥肚子，都充滿美和力量，因為他們都是你的一部分。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：精選 12 張 IG 女孩插畫：我愛我，連你口中的肥肉一起】