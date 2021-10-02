IG爆紅插畫家還原小情人愛慾日常　生活中處處留下激情相愛的痕跡

愛上一個人，一雙拖鞋會變成兩個馬克杯，一人套房會變成雙人公寓。愛人讓我們發現，共組一個家，可以是浪漫與充滿愛意的。看插畫家Maria uve筆下的同居情侶性愛日常，我們知道彼此愛成了另一個更好的人，也愛成了一個家。



我願意去練習，跟你住在一起，雖然只有十幾坪，卻比全世界美麗──孫盛希〈跟你住〉

愛是從一雙拖鞋到兩個馬克杯、是從一人套房搬進雙人公寓、是從微波食品到兩人份便當。因為愛到想參與你的所有，所以選擇一起生活，想每天早上看到的第一個人是你，想知道你會不會刷完32顆牙齒才願意上床睡覺。

當然，也想在我們共同的家裡，留下所有激情相愛的痕跡。因為有你，小小的家幾乎就要比全世界美麗。在Instagram上擁有47萬粉絲的插畫家Maria uve擅長捕捉同居情侶的性愛日常，在他筆下的任何角落，都可以是情侶們擁抱情慾的場所。獻給所有相愛中的情侶，與渴望與某人相愛的你，共組一個家，可以是浪漫與充滿愛意的。

【圖輯】幸福暗藏看不見的日常小細節！點圖放大看IG爆紅插畫家Maria uve的作品👇👇👇

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愛是和你住在一起，擁有我們共同的家，做些無聊小事。然後發現這些小事居然因為有你，變得讓人滿足與幸福。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：同居情侶性愛插畫集：套房只有十幾坪，卻比全世界美麗】