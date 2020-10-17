韓國戀愛插畫家網絡爆紅　10個漫畫捕捉相愛瞬間　網民集體心動了

相戀的瞬間，是充滿魔幻，且近乎奇蹟的。看韓國插畫家「율리 Yulri」如何以極簡線條感插畫記錄下戀人的生活點滴。

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關於意識到相戀的一瞬間，詩人林婉瑜的文字何其貼切：跑到我的生活的邊界，眺望你的生活，並且對著你大喊：

嘿，很喜歡你，要不要來我的生活看一看？

你遲疑地說：

等我一下，我還沒做好準備。

於是，全世界都暫停下來等你了。落葉停在掉落的途中，花定格在綻放的一半，野鴿暫停飛翔迫降在路線中途，城市的空中懸浮著成千上萬靜止的雨滴，在原處旋轉，像一顆顆透明細小的玻璃珠。

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落葉停在掉落的途中，花定格在綻放的一半，野鴿暫停飛翔迫降在路線中途，城市的空中懸浮著成千上萬靜止的雨滴，在原處旋轉，像一顆顆透明細小的玻璃珠。直到你說：

好了，我準備好了。

大步朝我的生活走過來，世界才開始重啟運作：雨順利落下來了，鴿子啟程再飛，落葉終於著陸，花也繼續開放到最盛大的地步。就連停下來等你的、原地解散的風，也重新凝聚，往我們吹過來了。

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描繪愛意的作品之多，除了詩集短文以外，韓國插畫家「율리 Yulri」也以極簡線條感插畫記錄下戀人的生活點滴，立刻來看看平凡但充滿愛意的畫面吧！

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愛情的模樣，存在於日常生活裡，也存在於每一次被用心對待之時。十個小故事，獻給所有戀人，也獻給所有正等待戀人的你。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：十張插畫捕捉相愛瞬間：我所有的小事，在你眼裡都成了大事】