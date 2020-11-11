台男隱瞞荒唐性愛史！高燒不退驗出愛滋　跪求醫生：拜託讓我出院

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夫妻的性史是否該讓對方知道？台灣一名40歲人夫突然高燒不退，到醫院進行檢查，才知道罹患愛滋病，荒唐性史也隨之曝光。沒想到，人夫竟然拜託醫生，讓他趕快出院，一定會親口向妻子坦承，而醫生也同意放行。

問到性史與用藥史時，病患的防備心愈來愈重…這位台灣人夫到底有什麼秘密？（點圖放大↓↓↓）

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台灣急診科醫師賈蔚在節目《醫師好辣》上分享，他曾遇過一起案例，年約3、40歲的男性突然出現「不明熱」，發燒超過一個禮拜，期間數度求醫，都沒辦法判斷原因，因此到大醫院求診。

賈蔚按照正常程序，替男子安排了一系列的檢查，了解不明發燒的原因，但做完電腦斷層等檢查，沒有發現腫瘤，只能詳細追問病史，釐清旅遊史、職業史、接觸史與群居史等。

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不過，問到性史與用藥史時，病患的防備心愈來愈重，讓賈蔚開始起疑心，男子的妻子就在一旁陪著，他們也有過相關經驗，知道要怎麼應對，有些話不方便在配偶面前說。

因此，賈蔚向團隊打了暗號，等妻子離開之後，向男子詢問詳細接觸史，想徵求男子的同意，抽血檢驗愛滋病毒。後續終於說服了病患，一驗之下，愛滋病毒呈現陽性，意味著男子感染了愛滋病。

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賈蔚經過追問，才知道男子是雙性戀，不只與妻子有過性行為，還有過同性之間的性行為。男子懇求賈蔚，先讓他出院，也做出承諾，絕對會告訴妻子病情，但需要一點心理建設的時間，告知妻子後也會到醫院做治療。賈蔚無奈之下，也只能同意放行

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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