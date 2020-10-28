港女想嘔　遞銀包叫的士司機自己拎車費　暖心司機無拎多仲咁做

網上不時有人大呻搭的士的激氣事，但其實行內也有不少好司機！有司機日前於facebook分享工作點滴，稱凌晨於尖沙咀接載一名年輕女乘客，將近到目的地時，對方表示不適，並遞上銀包着司機「自己拎」車費。司機沒有乘人之危多拿金錢，看到女乘客下車即嘔吐時更感擔心，遂在附近停留約10分鐘，待對方踏上歸家之路才安心離開。

有的士司機指日前接載一名女乘客，對方感不適一度遞上銀包讓他自取車費，他未有多取，更停於一旁確認對方安全才離去。（《降魔的》劇照）

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該名的士司機於業界fb群組發文分享，指昨晚凌晨（27日）於尖沙咀廣東道，接載了一名年約20歲的年輕女子前往深水埗元州邨。當駛至東京街時，女乘客突然表示不適想嘔吐，並要求在附近的富昌邨落車。女乘客向司機遞上整個銀包，着司機自行取車費，更表示不介意司機多取金額。

司機表示，女乘客落車後隨即蹲在旁邊巴士站嘔吐大作，他擔心對方的情況，遂「停前少少望住倒後鏡10分鐘」，直至見到對方能自行站起，並向屋邨方向行去，「安心！開車！」

他表示由於自己也為人父親，「我都有個囡，只係擔心佢有事先停一陣，望見佢行到入邨心安啲」。事後亦有感而發：「我哋職業係的士司機，唔係賊！唔需要偷呃拐騙，唔需要乘人之危！」

該名的士司機稱，因自己也為人父親，擔心女乘客安危，才會停留一會確認她能自行回家。（《降魔的》劇照）

帖文獲得大批網民及同業讚好，有人認為願意做多一步的司機已經不多，「100個入面可能得一兩個樓主呢啲好人」、「多啲好似你咁嘅人，香港會更美好」。亦有人分享類似經歷，稱醉酒後「眼都張不開」，乘的士到達寓所時「成個手袋畀佢攞錢，之後落車瞓咗喺馬路」，後來才發現「銀包啲錢冇乜少過」，直言幸運遇到老實司機。

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