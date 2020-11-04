日本第一牛郎Roland疫情再顯天才經營術　轉型做呢啲極速風生水起

大家還記得「夜之帝王」羅蘭嗎？就是那個一夜席捲4億日元，日本女性列隊迎接的牛郎界的金字塔頂端！曾經的羅蘭可以說是叱吒牛郎界，然而今年的新冠疫情卻給他的事業當頭一棒，在長達半年的歇業調整之後，自己的夜店最終選擇徹底關門，可謂是大起大落。

不過日站君最近發現，羅蘭的YouTube頻道「The Roland Show」居然被他玩的風生水起！掃了掃內容，不僅成功轉型成了一個專業vlogger，甚至是一個「高產大戶」，一個月最多能發13個視頻！真是優秀的人到了哪裡都優秀！那麼今天，就讓我們來看看，轉型後的羅蘭，都在幹些什麼吧！

做YouTube秒變專家 開埋博物館 點圖即睇日本第一牛郎嘅天才經營術同超專業工作態度👇👇👇

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幾期視頻看下來，如果拋開羅蘭男公關的身份，就會發現他許多值得尊敬的地方。會在成名之後為自己傷害到的父母真誠的道歉；對待工作態度嚴謹、效率高，不會因為員工中有自己的弟弟而放寬要求；在家鄉建造博物館就是希望，那裡可以成為更多人了解家鄉的契機；尊重每一個喜歡自己的人……

日站君之前覺得，羅蘭高調又中二，但是了解之後就有了改變，從「打工人」到翻身做老闆，他的成功一定不是偶然的！

【同場加映】重溫Roland的金句與受訪時的精彩對答（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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疫情下Roland的牛郎店（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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Roland曾住香港酒店豪華海景房（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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