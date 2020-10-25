日本七大最新人氣廣告電影感爆燈　新垣結衣百變、與竹內結子告別

雖然還不能踏上大家嚮往的異國土地，但同步了解日本的最新娛樂資訊卻不是件難事。接下來就讓我們來看看最新一季的日本又有哪些值得我們收看的精緻廣告吧！

1. 福山雅治&菅田將暉&中村倫也 アサヒスーパードライ「スーパードライ史上最高のうまさ」篇

Asahi啤酒這期一次請來了三大人氣演員：福山雅治、菅田將暉和中村倫也一同出演「Asahi Super Dry」的新廣告。廣告中從福山雅治大前輩的邀約開始，三個人分別都展現了因為喝下堪稱「史上最強的Super Dry」啤酒後的迷人神情。

+ 7 + 7 + 7

2. 新垣結衣 GMOクリック証券「Life is ...」篇

新垣結衣在「GMO Click 證券」廣告內的表現一直有別於在其他廣告中的形象和演出，而最新的形象廣告更可說是野心十足，雖然僅是過去10部廣告內容濃縮的再編輯版，卻創造出一彷彿電影鉅作般的廣告。60秒內不但可看到各式裝扮、各種面貌的女神，也能強烈感受到「GMO Click 證券」想要傳達給大家關於「探尋屬於自己的人生」這個議題。

+ 19 + 19 + 19

3. 中村倫也 ブルボン ひとくちルマンド「ルマンドホーム」篇

最近會讓人看著就怦然心動的廣告，當屬中村倫也為「Lumonde」所代言的「Lumonde男子」廣告。廣告裡身穿圍裙的中村倫也邊料理邊吃著「Lumonde巧克力」，之後與老家的母親和妹妹進行視訊電話，紫色系的廣告透出家居的溫馨感，而中村倫也那看似有點復古的V型手勢也預計將引發新的流行。

+ 5 + 5 + 5

4. 柴崎幸 ブレスラボ 『マウスウォッシュ「宣言」篇』

自2017年的大河劇後就沒再擔綱有線電視熱門時段主演大樑的柴崎幸，在2020年的秋季檔將與遊川和彦繼《○○妻》後再度合作主演《35歲的少女》。劇中女主角因遭遇事故而陷入沉睡，卻在25年後的某一天突然醒來。是一精神年齡仍維持在10歲的童心未泯，卻得披著35歲的實際年齡外表在陌生的環境中摸索前進的成長故事。

而在期待新作之前，粉絲可以先看看柴崎幸為「第一三共健康護理（第一三共ヘルスケア）」所代言的漱口水廣告。清麗的演出再再提醒大家，柴崎幸要回歸小螢幕啦！

5. 羽生結弦 ＆Free ボクだけのまくら篇

雖然國際花式滑冰大獎賽將如期舉行，但連霸冬奧的王者羽生結弦卻謹慎地對外公布自己將缺席相關賽事。粉絲在驚嘆和尊重羽生結弦的決定之餘，多少也稍稍對即將迎來的賽季感到些許遺憾。不過沒關係，即使沒有辦法在比賽中看到羽生結弦的英姿，卻還是可以在廣告上看到那總會誘發觀看者幸福感的笑容。

+ 2 + 2 + 2

羽生結弦自2015年開始為「東京西川寢具」進行代言。看著對自我要求很高的羽生結弦躺在為自己量身打造的枕頭上迎來清爽的早晨時，不禁覺得自己或許也很需要一顆獨一無二的枕頭！

6. 窪塚愛流 THE SUIT COMPANY「オフィスカジュアル化はじまる」篇

要說到本世紀初的個性派男演員代表，就不得不提及出演紅極一時《池袋西口公園》中KING一角的窪塚洋介。以2004年的墜樓事件為分水嶺，窪塚洋介的演藝生涯雖然走得較為載浮載沉，依然還是有一批死忠的影迷在持續關注與支持。

今年6月窪塚洋介在酒醉的情況下開了ig深夜直播，卻抵擋不住睡魔的召喚而沉沉睡去，最後由兒子窪塚愛流代為道歉並關閉直播，成為一段令人津津樂道的小插曲。

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而這位彬彬有禮的長子於今年展開了模特兒生涯，並出演了意欲推動辦公室穿著休閒化的「The Suit Company」的新廣告。廣告中看著死氣沉沉的黑西裝面露難色的窪塚愛流，選擇了以棉質上衣替代襯衫的休閒風搭配，和其他六位一樣也希望打破一成不變辦公室穿著的年輕上班族分別踏上愉快地步伐走向職場。

7. 竹內結子 サッポロ一番「竹内結子さん、ありがとう。」篇

以「札幌一番」廣為人知的SANYO食品，為在紛擾的2020年9月選擇踏上人生另一段新旅程的長期合作夥伴：竹內結子推出了「竹內結子，謝謝。」的官方追悼廣告。這個廣告中完美呈現竹內結子最治癒人心的每一面：溫暖的笑容、充滿感染力的聲線與豪爽又兼顧優雅的吃相，細膩的演技和豐富的表現力讓人再度憶起這位始終活躍在第一線的的一代女優。

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充滿故事性的日本廣告

看完這幾個廣告是否讓你有種看完好幾部戲劇或電影的錯覺呢？這或許也就是我們對日本廣告難以割捨的原因吧！就讓我們來繼續期待未來還將會有怎麼樣的廣告能帶給我們驚喜與滿足感吧！

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