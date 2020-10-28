超恐怖意外！熱水爐突墜下壓傷租客　業主回覆勁敷衍：而家幾點？

洗澡是不少人最放鬆的時刻，但如果熱水爐突然掉下來，的確嚇到「涼都唔敢沖」！有租客近日在facebook大呻，指太太在家中洗澡期間，熱水爐突然墜下，並撞到其腰部。他當時急忙聯絡業主，對方竟敷衍回覆，完全不作慰問或提供協助，令他非常無奈。

C先生指太太在家中洗澡期間，熱水爐突然墜下，並撞到其腰部。（受訪者提供圖片）

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該租客在fb群組「荃灣人」發文，指事發昨日（27日）凌晨12時，太太洗澡期間，熱水爐墜下，並撞傷她的腰部。由於事件導致其他單位都停了電，鄰居隨即過來幫忙，關了水掣及重開電力。事主其後亦WhatsApp聯絡業主，惟對方在線但不回覆，致電給他亦只獲一句回覆「而家幾點？有咩都幫唔到手」，「仲話咁夜打畀佢」，令事主十分憤怒及無助。從事主上載的照片可見，熱水爐半天吊懸掛在浴室內，電線斷開，水喉及機身都有發黃生鏽的情況。

事主「C先生」接受《香港01》訪問時表示，由於家中沒有合適高度的椅子能承托，熱水爐整夜處於搖搖欲墜的狀態，令他們非常不安，而業主由事件發生至今，完全沒有慰問太太的情況，只稱會安排裝修師傅重新安裝熱水爐。

C先生表示入住時租約列明，熱水爐和冷氣機都由業主提供，「唔係想追究錢呢啲嘢，只係想講業主有好大責任保障租戶嘅安全」，又指幸好太太當時不是坐下洗澡，否則熱水爐就剛好跌落其頭部，「係會死人」。

他引述醫生指，太太的腰骨「有少少頂咗向上，位唔啱」，打了一支針放鬆肌肉，暫時需要用腰封保護腰部。C先生又說，現時不想跟業主對質，加上太太事後有陰影，因而決定下年5月租約期滿就搬走。

帖文引起網上熱議，不少網民看完相片都直呼「太誇張」，又擔心熱水爐會漏電出意外，有本身做水電裝修的網民亦指情況危險，因電線已斷裂，要盡快處理。有人則批評涉事業主不負責任，「整親人佢係咪應該負責呢？」，認為樓主可追究下去。

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