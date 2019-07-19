全額退款被拒　租客24小時全開民宿水電報復　至少浪費幾十噸水

租客的無品程度有沒有極限？成都一間民宿日前接了一名女客人訂單，但她突然說自己提早辦完事，要求退房兼全額退回房租，老闆斷然拒絕，之後是惡夢的開始。這名女房客竟用膠水塞住鎖匙孔，更將數百枝牙刷撕開、整箱紙巾拿去泡水等，而最缺德的，是她幾天內24小時無間斷全開水電，雖然未知費用，但物業管理署指至少用了幾十噸水。內地記者聯絡這名租客時，她直言不覺得自己有錯，「房間沒有提示說我不能用裏面的水電」。

女房客將民宿的整箱紙巾拿去浸水。（微博圖片）

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該民宿老闆在網上大呻，一個叫王可（化名）的租客先訂了本月8至11日的房間，後來再續訂5天，並用微信支付了續租租金，即1,440人民幣（約1,600港元）。到了12日，王可說自己已辦完事，要求全額退回餘下4天的租金，但老闆認為民宿和訂房平台都有規定，如未能在7天前取消，租金不可退回。王可認為續訂時是用微信付款，不是經民宿平台，所以不需守規定，但老闆企硬不退。

內地一名租客住民宿時不滿未能退款，在房內惡意報復。（微博圖片）

原以為事情告一段落，但清潔工去執房時發現房間被大肆破壞，首先房的鎖匙孔被膠水塞住，而房內幾百枝牙刷被撕開、一箱紙巾被打開浸水、新換的洗頭水沐浴露被倒光、花藝擺設被弄壞丟到垃圾桶、被套被偷到完全湊不出一套、部分床上用品被丟出窗外掛到冷氣機上、洗潔精和洗衣粉全被倒光丟到水池，整間房滿目瘡痍。

因為民宿空間較小，日用品都放到一個房間內，沒料到這樣被全部浪費掉。最令老闆不滿的，是王可幾天內全開水電冷氣，所有的水龍頭花灑開到最大，24小時開着，物業管理處指至少用了幾十噸水。

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內地傳媒找到了王可，她沒有否認事件，甚至覺得自己無錯，因為房內沒規定不能用水電，反問「住酒店民宿每天用多少電有法律規定嗎？」又說自己不想過多解釋，會更改自己的電話號碼。內地律師認為民宿可透過民事方式索賠，但水電方面，法律的確沒有明文規定，只是道德層面的問題。

（綜合）