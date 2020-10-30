患不孕症澳洲媽媽「中大獎」　懷4胞胎嚇親老公　皺皮肚腩感動人

【不孕症澳／4胞胎】孕育寶寶殊不簡單，如果懷上4胞胎，父母又會有什麼反應？澳洲媽媽Natalie Maree日前在IG上載1張照片，雖然肚子滿是妊娠紋，但卻感動無數網民，因為這個肚子入面曾住着4胞胎，每條妊娠紋都是愛的證明。Natalie患有「不明原因性不孕症」，需要打激素刺激排卵，去年順利再度懷孕，當醫生稱她懷了4胞胎時，丈夫「幾乎昏倒」，她就嚇到下巴快掉下來，反應非常真實，現在兩夫婦光餵奶一次已要忙碌個半小時，但看到一家7口的照片，幸福不言而喻。

澳洲媽媽Natalie Maree早前懷上4胞胎，肚子非常巨大。（「Kiki and the Quads 」IG圖片）

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居於澳洲羅伯恩（Roebourne）的Natalie現年30歲，但已經是5孩之母，日前她上載2張照片在IG內熱傳，首張她穿起一件白色上衣和短褲，身型相當fit，另一張拉高上衣，大方公開自己產後5周的肚子，雖然上面滿是妊娠紋，但她為自己的新外表感到自豪，覺得自己很厲害，因為不久前有4個寶寶同時住在裏面。

她的照片引起無數父母共鳴，更感動許多網民，大讚她的肚子很漂亮，有曾懷雙胞胎的媽媽分享經驗，表示自己「只是」生了一對雙胞胎，已很討厭產後的肚子，「但我很幸運，擁有了2個健康漂亮的嬰兒，這才使我走過難關」。

外媒報道，Natalie和丈夫Kahn為生育問題掙扎多年，雖然想要孩子，但Natalie被診斷患有「不明原因性不孕症」（Unexplained Fertility），她需要接受排卵誘導，注射激素來刺激排卵，後來終順利懷上長女Kiki，其後再次懷孕，令夫婦都覺得是中了大獎。

雖然肚子滿是妊娠紋，但Natalie Maree為自己的肚子感自豪。（「Kiki and the Quads」IG圖片）

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今年1月底Natalie做產檢時，醫生稱她肚內可能有多於一個寶寶，但他們從未想過是4胞胎。照超聲波時，她看住畫面見到2個囊，尖叫是「雙胞胎」，但醫生很快糾正她，說實際上不止2個寶寶。Natalie馬上哭了，說原來是3胞胎，醫生再搖搖頭豎起4隻手指，Natalie憶述丈夫看到4隻手指時「幾乎昏倒了」，又笑言自己也「嚇到下巴掉下來」，皆因他們已經有1個2歲孩子，現在一下子多了4個。

最終，4個孩子Maioha Kahn、Frankee Gene、Marley Rose、Maddison Grace於當地時間7月21日出生，每個寶寶的出生時間只相差數分鐘。一孩之母瞬間進化成5孩之母，夫婦每次餵奶都要花1個半小時，然後一個接一個哄孩子睡覺。完成一次流程後，夫婦會一起「計時」，倒數幾時再重複餵寶寶，又經常拍下一家7口的生活照分享，4個寶寶都非常健康，讓這個家庭洋溢了幸福與愛！

（綜合）

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