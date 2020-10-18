15張美國爆紅插畫惹異地戀人感動：睡前抱枕頭，假裝我們抱在一起

洛杉磯插畫家Amanda Oleander的遠距離夫妻插畫集，即使分開了很多次，還是沒辦法習慣這件事。想你的夜晚，你那邊也一樣嗎？關上門來，同居情侶或夫妻們的生活都長什麼樣子？

洛杉磯插畫家Amanda Oleander提到，伴侶間最親密的時刻，都在那些別人看不見的房門內。不再需要展示給任何人看的愛，我們之間，細數著彼此每一寸熟悉的氣味、毛髮、溫度，散落在這個只屬於我們的家。在這裡，就可以是讓我感覺到最安全的角落。

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Amanda Oleander在與先生Joey Rudman結婚後，兩人之間的生活成為她的創作靈感，透過插畫作品，她捕捉每一個伴侶間被愛包圍的幸福的日子。然而，也因為他們各自的家人住在美國不同的州，有時他們會需要分開一陣子。Amanda説，愛是很美好的，但它有時候也很傷人。而我會在我們的家，用你留下來的餘溫，度過你暫時不在的日子。遠距夫妻插畫集，給所有也思念著另一個人的你。

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愛是謝謝你愛我，雖然每次分開，我都還是會很不習慣，也會有點埋怨，但我為永遠因為你而更期待明天一點。愛你像一場夢，如果可以，我想永遠不要醒來。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「抱著枕頭，假裝是你陪我入睡」美國遠距離情侶插畫集：愛有甜蜜也有心碎】