揭秘明朝定陵詛咒案　農民撿萬曆皇帝棺木做家具　勢必悲慘收場？

帝王陵墓不容侵犯，相傳明朝萬曆帝葬身之地有「挖掘者不得善終」的詛咒，許多盜墓賊都不敢動其土。惟新中國建立，有考古學家決意挖掘萬曆帝的陵墓，結果工程開始後，詭異事件不斷，更有村民在撿獲皇帝棺木後，發生離奇死亡案。專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾詳細講解這宗考古奇案，以下將為大家介紹。

傳說明朝第14位皇帝神宗的陵墓有「挖掘者不得善終」的詛咒。（網上圖片）

1955年，時任北京副市長暨明史學家吳晗、中國科學院院長郭沬若以及文化部副部長沈雁冰等，為找尋明朝史籍《永樂大典》正本下落，向國務院提交「發掘長陵的請示報告」。經時任總書記毛澤東同意後，當時總理周恩來於有關文件上批注了四個大字「同意發掘」，拉下對定陵考古的序幕。

雖然時任國家文物局局長鄭澤鐸等學者曾言，當前中國考古技術未臻完善，如貿然將地底數百年前文物出土，可能會令其受損，但有關考古工程還是如火如荼地進行起來。

考古團隊沒法找出長陵和獻陵的墓道，遂轉向有些塌陷的定陵入手。（網上圖片）

發掘定陵前怪事不斷

考古團隊估計，「長陵」即明代第3位皇帝明成祖朱棣的陵墓，是最有可能收藏《永樂大典》的地方。可惜勘探多時，還是沒法找出長陵墓道。團隊翌年決定改挖明成祖兒子仁宗的「獻陵」，但也沒有找到入口。

無計可施下，鄭振鐸等人只好在1956年轉掘規模較小且有些塌陷的「定陵」，即萬曆帝明神宗朱翊鈞的陵墓。團隊認為該處雖然未必藏有《永樂大典》，但可以藉此累積考古明代皇陵的經驗。惟自挖掘定陵後，據稱發生過不少怪事，包括在大晴天有雷電劈裂皇陵前的一頭坐獸；另有兩名挖掘工人被雷活活劈死，還有當地女子突然失智稱，不能掘帝王陵墓。

1958年，考古團隊領導人白萬玉力排眾議，帶人進入兩層樓高的定陵地宮，打開萬曆皇帝的棺槨。陵墓內總計逾3千多件的陪葬品被起出，明代皇權象徵的金絲翼善冠與皇后鳳冠因而面世。

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萬曆帝后的遺體於文化大革命期間被燒毀。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

拾帝后棺木換來悲劇？

可惜由於技術所限，當時很多華麗絲織物在接觸空氣後，瞬間化為灰燼，就連萬曆帝的緙絲龍袍也不能倖免，有碳化跡象。隨後又因考古團隊錯誤使用塗料，使大部分保存下來的絲織物變硬，再也無法展開；餘下的木製品及紙張等，在往後數十年內亦因保存不當，變得支離破碎；萬曆皇帝與其兩位皇后的遺體，更於文化大革命期間被紅衛兵燒毀，屍骨無存。

1959年9月，考古團隊於定陵原址建立博物館，但不知為何萬曆帝與兩位皇后的三口金絲楠木棺，卻被棄置在附近山溝。當地有農民集體遂刨去木棺外腐朽殘破的部分，將之改裝成其他用途。意料不及的是，厄運竟由此找上他們。

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另一邊廂，昔年參與挖掘定陵的多名考古學者，亦被指受萬曆帝后詛咒，多有不幸事件發生。其中力主考古定陵的吳晗，在文化大革命期間因《海瑞罷官》一劇被批鬥，後在獄中自殺，據稱其死前頭髮全被拔光。

參與挖掘者多不得善終

文物局局長鄭澤鐸雖曾反對挖掘，但也是考古定陵的參與者。他隨後於1958年途中飛機失事離世；其餘領導人如郭沫若則有兩名兒子自殺身亡，其人晚年身患肺炎，需多次入院搶救；白萬玉在晚年神志不清，因腦血管疾病身亡；另有負責在考古過程中的主攝影師劉德安，以及參與請示報告簽名的鄧拓，均以上吊了結生命。

力主考古定陵的吳晗，後在文革期間被批鬥，於獄中自殺。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

小烏表示，挖掘定陵可被稱為近代考古史上一次重要教訓，同時也換來其他未被挖掘皇陵的暫時平靜。內地國務院於1997年正式下發通知稱，「目前由於文身保護方面的科學、技術手段等條件尚不具備，對於大型帝王陵墓，暫時不進行主動發掘」。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】