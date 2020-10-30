韓國都市傳說│浦項公寓區有神秘女住客　與她打招呼會難逃一死？

隨便與鄰居打招呼，可能會招來殺身之禍？據稱1990年代初，韓國浦項市一處住宅區內，接連有住客離奇死亡，全部死於心臟疾病，並在生前最後一天和一名年輕女子攀談。女子身份成謎，管理員更指「查無此人」，恐慌在居民之間蔓延，紛紛認為區內有女鬼出沒作祟。

據稱韓國浦項市某住宅區有神秘女子遊蕩，凡是遇見她的人都會死於心臟疾病。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門講解懸案的YouTuber「小烏」，曾深入介紹這宗詭異事件。1991年，韓國慶尚北道浦項市一個代號「M住宅區」的112座大廈，接連發生多宗死亡事件，引起住戶恐慌。

當時有傳早在大廈建造時，已有不尋常的死亡事件發生，有地盤工人及在附近居住的小童，與一名陌生的年輕女子談天後，突然猝死。年輕女子不約而同地向他們說：「很高興認識你。你住在哪裡？」但隨着施工完成，此事再沒有人留意，直至有新搬入的住戶同樣死於心臟疾病，才再次被提起。

「M住宅區」死者生前俱曾與一名年輕女子聊天。（電視劇《德魯納酒店》劇照）

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女鬼作崇傳聞

該區有女鬼的傳聞不脛而走，事發的112座樓價因而暴跌，由當時原價1億2000萬韓元（約82萬港元）降至6000萬韓元（約41萬港元），但仍然無人問津。住客惟恐遇上神秘女子，紛紛向當地法院提交請願書，要求發展商以原價退樓，卻因為證據不足被駁回。

住客遂轉向發展商入手，以抗議方式纏擾，要求一定賠償彌補搬遷損失。最終發展商不堪其擾，1995年關閉112座大廈，並支付住户賠償。浦項市「M住宅區」至此成為懸案，「小烏」引述網民指，雖然當地的確有一處沒有112座的住宅區，但也有可能是一宗人為事件。

有人質疑該區的女鬼傳聞純屬虛構，一切只為降低樓價。（電視劇《德魯納酒店》劇照）

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【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】