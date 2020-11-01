嘔！美國女子打掃姊姊房間　驚見數十樽黃色液體　真相超嘔心！

每個人對衛生要求都不同，但房間保持整潔也是必須吧？美國1名女子日前在短片分享平台TikTok上載影片，指自己打掃姊姊的房間時，驚覺房內凌亂不堪，床底更有數十樽黃色的不明液體，之後才發現是姊姊的男友留下，而追問之下得知對液體真相，不禁崩潰大呼嘔心！

名美國女子在TikTok分享影片，指自己最近接收姊姊的房間，但開門卻發現內裏遺留很多垃圾，更有多樽黃色的不明液體。（TikTok影片截圖）

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女子柯琳（Colleen）最近在TikTok上傳房間影片，她指姊姊升上大學後，自己便「接收」了對方的房間，但萬萬沒料到房內一片混亂，地上全是衣服、垃圾和雜物。最可怕的是，柯琳發現掉落的杯子內竟有不明黏稠物，床底亦暗藏「黃色液體」，房內共找到數十樽。

細問之下，柯琳才得知「黃色液體」原來是姊姊男友的尿液，估計他太懶走到洗手間如廁，直接用膠樽解決，且不知已擺放了多久。柯琳崩潰表示，「為什麼？我不肯定，可能他（姊姊男友）太懶了；我知道很嘔心，也不清楚他們為何不事先清理好」。

柯琳最後花了4個小時才將房間回復原貌，連地毯、抽屜、床頭櫃等都整理乾淨，最終「搜出」5大袋垃圾。影片在網上吸引至少600萬觀看人次，網民紛紛驚呼「想作嘔」，又質疑她姊姊「為什麼要與一個喜歡亂撒尿的人在一起」。

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