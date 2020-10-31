台男選吃高級壽司慶祝拍拖紀念日　忘了這件事令女友臉黑提分手

情侶可以在拍拖紀念日分手收場，到底誰對誰錯？台灣一名男生在facebook大呻，早前是拍拖一周年紀念日，挑了一家高級壽司店和女友慶祝，心想給對方一個驚喜，事前沒有透露吃什麼。沒想到當晚別飯時，「一臉大便臉的看我」，後來更吵了起來，最終女友更提出分手，他覺對對方不可理喻，沒打算挽留。然而，網民看完事件始末，竟大讚「你前女友分得好」，又揶揄台男「他真的憑實力單身」。

台男帶女友去吃高級壽司，結果恭怒女友。（Getty Images）

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談情說愛甚艱難，男生經常身處於地雷陣中，但有時的確是自己刻意「差隻腳落去」。台男日前在fb群組「靠北星座」分享，10月25日和女友慶祝拍拖一周年，但最後竟然落得分手收場。

台男帶女友吃高級壽司：

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台男不解為何一場去到，女友仍不給個面子試吃，更小事化大。然而，許多網民看完台男的分享後，竟大讚女友說分手說得，「不然也太倒楣了…居然跟到你在一起」，批評他拍了1年拖都不知道女友想吃什麼，就連專頁都疑問：「請問你怎麼交到女友的？」

網民點睇：

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