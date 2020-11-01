泰國獨居男倒斃家中　內臟被吃掉、遺體遭拖行　疑巨蜥曾入屋啃屍

泰國日前發生1宗恐怖人類內臟被吃掉事件，但「兇手」很可能不是人，而是動物！當地傳媒報道，夜功府（Changwat Samut Songkhram）1名獨居男子被發現倒斃家中，當時已死去數天，身體腐爛而且腹部內臟、腸子被吃光，屍體就卡在樓梯上。調查人員相信死者是肺病病發身亡，屍體吸引巨蜥入屋啃死，並企圖拖往河流方向，但因左手卡被梯級卡着而無法拖走。

調查人員到場時發現男子已死亡，遺體卡在樓梯，內臟被啃食。（網上圖片）

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泰媒報道，夜功府警方28日接報，指當地河邊1間木屋內有1具男子屍體，警方到場發現該名57歲男子Suthat Puangkaew已經身亡。從電視台畫面所見，男子住在河邊一間高腳木屋內，旁途就是河流，屋底下有枴杖、輪椅等。

警方相信男子已經倒斃數天，他獨居沒有家人，本身患有肺部疾病，相信是病發身亡，發現只穿着短褲，上身赤裸，手腳被梯級卡着，奇怪是其胃、腸臟等全部不見，疑被啃食，屋內則有泥濘痕跡。

調查人員相信，男子遺體是被巨蜥啃食。（示意圖／Getty Images）

調查人員初步相信，男子是病發身亡後，屍體吸引巨蜥走入屋內，將其腸子等內臟全部被咬光，巨蜥疑卻把屍體拖到河流，因牠們有將獵物拖到河附近進食的習慣，但過程中左臂卡被梯階卡着而無法拖走。現時死者遺體已交予法醫檢驗，需進一步確認死因。

（綜合）