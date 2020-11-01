網民疫情下變賣珍藏品支持生活　賣家：希望環境好返就買返佢哋

新冠肺炎疫情下失業率上升，最新一季更升至6.4%，是近16年來的高位。經濟差導致人浮於事，有網民就在facebook群組上發帖討論，問有沒有人已經需要變賣珍藏品以維持生活。帖文引來不少網民留言自己正在出售的物品，例如Hot Toys、珍藏CD、勞力士等等，可謂「聞者傷心，聽者流淚」。

疫情雖然暫時回落，但就業情況仍然嚴峻。（資料圖片）

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失業率未有明顯回落跡象，香港人力資源管理學會於公布2020年薪酬趨勢調查結果時更表示，失業率可能會超過沙士時的8.5%高位，甚至達到雙位數。有網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上發文，問「有冇人開始變賣自己心愛嘅珍藏物品，去維持生活？」，不少網民都指自己有這麼做，更留言分享自己出賣的珍藏物，包括車、鞋、珍藏CD、收藏版可樂、Hot Toys等等。

網民變賣的家當種類眾多，圖為示意圖片 ▼ ▼ ▼

有變賣家當的網民指，希望「遲啲環境好返啲先買返佢哋」，鼓勵大家一起渡過經濟難關，亦都有人建議努力一點工作，「免得過都唔好賣嘢，賣咗就買唔返」。

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