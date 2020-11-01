妻細心照顧6年　血癌男出軌兼提離婚　妻患子宮瘤超慘：他這麼狠

真心換絕情！內地四川省成都市１名女子照顧患血癌的丈夫6年，一直對枕邊人不離不棄，共同承擔醫藥費、房貸等，但最近在她驗出患上子宮肌瘤及卵巢囊腫之際，卻發現丈夫與其他女性私下聊天，更提出離婚，令女子心灰意冷，慨嘆說道：「沒想到他這麼狠，這麼絕情。」

內地成都市有女子照顧患血癌的丈夫6年，未料當她大病時，卻發現對方疑似出軌，結識其他女子，更提出離婚。示意圖。（《最完美的離婚》劇照）

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據內媒報道，成都李姓女子與吳姓丈夫已結婚16年，育有1名兒子。丈夫在6年前確診慢粒白血病，幸好發現得早，丈夫辭去工作專心養病，李氏一直陪伴在側，並忙於打工養家和照顧兒子，賺錢支付醫藥費、房貸和兒子學費等。夫婦婚後不時有爭吵，而在今年7月，李氏發現丈夫用電話與另一女性聊天，懷疑對方出軌，但沒有直接證據。

丈夫後來提出離婚，未料同一時間，李氏被驗出患有子宮肌瘤和卵巢囊腫，加上本身甲狀腺亢進，面對失婚與重傷的雙重打擊，一時間難以接受，心痛表示「沒想到他這麽狠，這麽絕情」，並委托律師處理離婚訴訟，希望能維持這段婚姻。

對於李氏的指控，吳姓丈夫否認在妻子生病時拋下對方，稱婚姻問題出於長期的爭吵，感情已經破裂，並指對方性格暴躁，有家暴問題，「只要一吵，她經常就會很暴躁，隨手拿起刀啊、啥的東西要來打我」，心理壓力很大，甚至要搬離家中。至於房貸，他稱曾提出解決方法，希望李氏給他10萬人民幣，便把房子讓給她，但被拒絕。

李氏其後向媒體表示，自己未曾施以家暴，更公開部分與丈夫的對話紀錄，形容2人關係過去非常好，並非男方聲稱「感情破裂」的地步。

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