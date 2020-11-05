醫院指欠款拒給死亡證　殯儀館收遺體保管費　滬男生躺17年未安葬

2003年4月3日，上海市同濟大學20歲學生李奇樂到上海交通大學醫學院附屬新華醫院求診，當天確診患上急性重症胰腺炎，53日後去世，但由於李奇樂的媽媽胡月琴拖欠約12.4萬元人民幣（約14.3萬港元）醫療費，醫院拒絕為李奇樂開立死亡證明，導致李奇樂一直無法入土為安；年前雖獲發證明，胡月琴卻又因無法承擔逾20萬元人民幣（約23萬港元）的遺體冷凍保管費，至今仍難領回愛兒遺體安葬。

李奇樂當日證實患上急性重症胰腺炎，病情其後不斷惡化，接受過多次手術仍未能痊癒，於53天後去世。現年68歲的胡月琴是同濟大學印刷廠的退休職工，她表示，為了給愛兒治病，前後花了逾40萬元人民幣（約46.2萬港元），其中26萬元人民幣（約30萬港元）是同濟大學師生及小區業主的捐款，但仍拖欠約12.4萬元人民幣，超出其可負擔的範圍。胡月琴承諾盡快還款，但院方不接受。

2003年9月，醫院決定提告追討欠款，案件經一審及二審後宣判院方勝訴，法院執行庭於2005年1月執行法令，但胡月琴實在無法還款，遂向地方人大反映；經過協調，楊浦區人大常委會發函稱，考慮到患者家的實際情況，先期已用去醫療費數十萬元，為了避免矛盾激化，暫緩法院對判決的執行。

2016年，丈夫因為突發心肌梗塞去世，胡月琴獨自繼續到上海市信訪辦反映情況；2018年12月27日，她收到上海市衛健委的「訪事項答覆意見書」，終於可到新華醫院拿到兒子的《居民死亡醫院證明書》第一聯（複印件）；至於為什麼不給原件，胡月琴不清楚，她也顧不了這麼多了。

2019年1月3日，胡月琴取得李奇樂的死亡證明影印本，然而當她以為一切即將結束，卻又要面對另一個難題，殯儀館工作人員告訴她，須支付接近20萬元才能領回兒子遺體。胡月琴說：「（遺體防腐費）一天30元，到如今已經17年。這些我認為都是醫院欠我死亡證明造成的，因此決定再告上法院，要求醫院承擔屍體冷凍保管費。」

母：料理完兒子後事才能安心離開

醫院宣傳部工作人員表示，院方發現李奇樂的死亡證明在病逝當天已發出，但不知為何沒有交給胡月琴，「確實找到了醫院存檔的死亡證明，可是中間過程為甚麼沒有拿到，所有當年相關的醫護人員都已不在醫院工作了，所以具體細節也說不清了。我們也在努力尋找這些相關的人。」

胡月琴說：「我年齡也大了，只有盡快料理完兒子後事，才能安心的離開。」不少網民形容事件離譜，「開死亡證明是醫院的必須承擔的義務，還錢也是病人家屬的義務，沒有因果關係，醫院不能以此為要挾」、「老人好可憐！這個醫院沒有一丁點人情味」、「為什麼欠醫院那麼點錢居然不讓下葬，太可怕的醫院」。