搵工｜見工面試最忌講「我嚟學嘢」？　6大地雷一踩隨時好行唔送

不管你是學生想找實習、畢業生想找工作、還是已經有了一些工作經驗想要轉換跑到，每當想要爭取錄取機會時，幾乎99％以上的工作都避不開面試這一關，有時候會有第二次面試，甚至好幾關，時長不等。如果你已經經過尋找職缺、投出履歷的初步階段，當收到徵才單位的面試邀約後，考驗才正要開始。

求職面試時應提防的6個地雷：

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不管做什麼準備，把握一個大原則：讓對方覺得錄取你是機不可失，錯過你是他們的巨大損失。

因為對大多數（一般正常的）公司企業來說，員工是公司最大也最重要的資產。

當然，可不是你自己覺得好就是好，而是從對方角度來看。在短短的幾次面談中（有的面試可能更短，甚至不到10分鐘），要想留給對方好的印象、想給你機會，有很多外部影響條件及細節技巧要注意，從公司發展、公司文化、團隊現況、開缺原因等，到你的人格特質、行為舉止、臨場應對等各方面都是影響因子，不容易一言以蔽之。

一個面試就要考慮這麼難控或不可控的因素，那不是無從準備起嗎？不會的，我們至少可以避免留下負面形象，避免不歡而散，你知道，這個世界很小的（笑）。以下整理了6個地雷，大家在準備面試時可以多加注意，希望能在大家求職路上有所助益。

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1. 對公司、應徵職位沒有做過初步研究

你知道我們公司是做什麼的嗎？就你目前知道的，這個職務主要是要做什麼？為什麼你覺得自己的經歷和能力適合這個工作？

上面這三個出現機會不低的問題，其實就在觀察面試者是否有初步地用心準備。為什麼說初步準備呢？現在網路很方便，大部分人也都有手機（甚至一人多機），要找到能用電腦的地方也不會太難，稍微請教一下Google大神，瀏覽一下公司官方網站、Facebook專頁、近期新聞動態。此外，在徵才網站或宣傳物上（例如報紙、雜誌等），通常也會有公司與職務的相關介紹或要求。有時候自己母校的校友、老師、學長姊、學弟妹或朋友中，有人也許正好在這間公司工作或曾經有所接觸，如果可以，去問問他們的感受與建議吧！

捫心自問，如果真的對這個公司跟職務有興趣，面試前有主動搜尋、整理過相關資訊了嗎？

先探清楚這個公司和職務相關細節，不僅可以讓你更有自信地參加面試，在面談中也更能展現你的誠意與決心，提高錄取的機會。另一方面，退一萬步想，如果這個公司或職務本身就是雷，做初步研究也有助於你及早發現、趕緊遠離、趨吉避凶，也是一件好事呢！

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2. 面試遲到

對於面試時間、地點的配合，是能否順利進行的基本重要因子。盡可能地配合對方安排的時間跟地點，這句話說來好像老生常談，不過這也是未正式進公司前的測試：有時間（日期、面談安排的時段等）、有地點（公司會議室、外部咖啡廳等）、有任務（能否準時到指定地點參加面談）。當然，一定要提高警覺，如果發現有異或有疑慮，安全第一是最高原則喔！

面試遲到或失約，其實意味着你對任務的了解、執行能力不足，且看待工作不夠重視、不夠嚴謹。除非是遇到嚴重的天災人禍，或是攸關人身安全的重大、突發狀況，如果可以，請提早30分鐘到公司附近：一來緩和心情、調整節奏，二來觀察附近人事物，有時會有意外發現，共同的話題也是拉近與這間公司距離的好方式。接近約定時間的10分鐘前再進入公司等待，準備正式的面談。

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3. 眼中只有面前的面試官

很多人以為面試是進入會議室或辦公室，跟面試官面談時才是面試，其實不然，很多時候，面試從踏進公司那一瞬間，甚至更早就開始了。這裏有兩個可以注意之處：留意自己平常的言行，以及謹慎面對公司其他人員。

你不會知道剛剛在洗手間或搭電梯遇到的陌生人，下一分鐘會不會出現在你面前變成考官或擁有決定權。有些人只對「看起來」像公司老闆、主管的人面帶笑容、畢恭畢敬，但對周遭的其他公司人員不夠尊重或不太禮貌，從一進門接待你的人、經過的人、引領你進會議室的人、送你離開的人、甚至剛近公司時跟你一起搭電梯到同一層的人，都有可能在料想不到的時候扮演影響的角色。

舉例來說，你應徵一個需要與客戶用戶接觸的職位，那你從進公司以來對周圍人員的應對方式、行為都可能是觀察的重點。像是能否能自然地保持微笑與人交談、是否會主動點頭示意打招呼、接待人員提供你咖啡時有否表達出感謝等。以小見大、見微知著，平常顯露出的言行舉止，在職場面試中很有可能會成為公司評估你的影響因子。

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4. 穿着不合宜

除了你天生（加上後天保養）的外表、準備的履歷之外，面試時有什麼會讓人一眼就注意到？對的，就是穿着。

最近也接近每年的畢業季了，常常會有許多剛畢業的新鮮人，沿襲自己在學生時期的風格習慣，搭配T-shirt+牛仔褲+休閒鞋的輕鬆打扮就去面試，或是穿上不合身西裝套裝+濃妝豔抹的閃亮登場，這裏不是說這些打扮不好或絕對不合適，而是如果沒有考量公司的文化風格與職務的需要，一味地想要閃現個人風格，這在求職面試中可能不僅沒有留下好印象，還可能，甚至影響你對自己的信心。

那應該怎麼穿比較合適呢？如果你有針對這個公司和職位做過初步研究（請看第一點地雷說明），請選擇比較符合工作特質的打扮。如果公司比較開放、對於衣裝服飾沒有特別要求，那保持外表清爽乾淨、化個淡妝，穿着簡單的襯衫、深色長褲或長裙，加件休閒西裝或小外套，看來端莊、穿來舒適、展現自信與重視即可，過猶不及都不是很好。

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5. 說我是來學東西的

筆者與許多公司管理者都遇過不少參加面試的候選人，強調「我想要來學某某技能」、「我很喜歡學習新事物」、「希望可以進來公司學東西」......等等，你是不是搞錯了什麼？公司企業招募員工的用意，是要找到對的人把事情做好、做對，能不能讓你學到東西，很多時候不是面試官可以保證的，而且，這裏不是學校或補習班啊！

這裏不是說不鼓勵大家學知識、學技能、學經驗，反之，從聘任方角度來說，面試者具備良好的學習能力與態度，且願意採取行動，是很加分的。只不過現在是在求職面試，你得從面試方的角度思考，他們想聽什麼？與其一直強調自己很愛學習、我想要來學新東西（所以學完你可能就要走人了嗎？），不如說明你過去的學習經歷、擁有的技能，以及因為這些經歷跟技能，得到的實戰成果與價值。如同稍早提到的：讓對方覺得錄取你是機不可失，錯過你是他們的巨大損失。

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6. 批評他人、隨意洩密

在面試中請小心，不要隨意批評其他人、輕易洩漏前公司或單位的機密，這很容易讓面試官間接對你的忠誠度（假設未來真的錄取你）有疑慮，甚至直接踩到個人或公司的極大地雷。

當面試者被問到相關專業領域的問題時，如果真的解開束縛、口沫橫飛地批評A某人的專業表現、B公司的產品服務、C領域的黑暗秘辛，有沒有想過，說不定坐在面前的面試官，剛好就認識在C領域B公司的A某人？而且關係良好、長期合作？如果你對公司與職位的初步研究有做到位，也許你也能夠掌握什麼該說、何時說、什麼不該說、何時不該說，但如果......就剛好沒研究透徹呢？

以三人行必有我師、客觀學習的角度，來分享你的見解觀察會是比較好的作法，一來展現你在該領域的專業與經驗，二來展現你的謙虛又開放的學習態度。若真的回答不上來，腦中一時也沒有太多想法，寧可承認這方面正持續探討研究，目前還沒有具體的評論想法，反過來請益面試官的經驗與指點，也不要貿然隨意批評、洩漏機密，反而扣到了自己的面試分數。

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來，讓我們快速複習一下這六個求職面試的地雷，記得沒事別去踩，希望大家都求職順利！

1. 對公司、應徵職位沒有做過初步研究 2. 面試遲到 3. 眼中只有面前的面試官 4. 穿着不合宜 5. 說我是來學東西的 6. 批評他人、隨意洩密

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：SL，原文：職場心法＃5 - 求職面試的六個地雷】