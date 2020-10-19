搵工｜見工面試問人工多少就是動機不純？　3大商討技巧避惹負評

你找一份工作，一定會關心薪水和福利，但美國馬里蘭大學（University of Maryland）商學院教授瑞莉．德佛勒羅辛（Rellie Derfler-Rozin）的研究顯示，「當求職者表現出很在意公司福利的樣子，面試官通常會傾向拒絕對方，認為他應徵的動機不單純。」

他的論文中提到，面試官的選擇，會造成能力佳，但經濟條件較差的求職者，或是為了要兼顧家庭而需要彈性工作時間的人，無法進入公司任職，「這不只對求職者不公平，也對於提升員工績效表現有負面效果。」

求職面試時該查問薪金與福利嗎？（點擊下圖看清！）

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先問薪資，可能連面試機會都沒了？

德佛勒羅辛訪問了一位準備要進入第二次面試的求職新鮮人泰勒斯．巴恩斯（Taylor Barnes）。巴恩斯當時去面試一間小型新創公司，她在會面之前寫了一封 Email，詢問有關薪資和福利的事情。信中寫道，「我有另一個問題想請教，如果我順利獲得職位，我的時薪會是多少，有包含甚麼福利嗎？不好意思，我只是覺得應該先問清楚。」

沒想到該公司的人事部經理非常直接地回信表示，「你的問題顯示你的優先考量與公司想的不同，目前我們將不會進行星期四的面談……我們想找的是追求挑戰與新機會的人，並期待新人更注重努力工作即達成公司目標，而不是福利。」

幸好，該公司的其中一位共同創辦人聯絡了巴恩斯，得知面試被取消之後，立刻向其道歉，並且再給了她一次機會。

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求職時特別關注薪資、福利，錄取機率將低 2 成

德佛勒羅辛為了確認以下推論：先詢問薪資的求職者，錄取率較低。

他做了一個實驗，把學生分成 3 組，第一組人模擬寫求職信，投遞到夢想中的公司，第二組人在閱讀後，找出內在動力（工作符合興趣）和外在動力（薪水、福利、休假日）的字眼，第三組人則模擬是人資主管，根據求職信決定要不要錄取。

結果顯示，求職信中展現出對福利、薪資感興趣的人，比別人少了 19% 被錄取的可能。

在另外一個實驗中，他請一名專業演員參與不同的試鏡機會，有時他會明確地詢問薪水與福利，結果顯示，特別詢問外在動機的試鏡中，被錄取的機會也減少了 23%。

德佛勒羅辛提醒，詢問福利相關問題，對面試結果影響很大，不僅會讓求職者莫名落榜，也會讓公司因此錯過優秀的人才。他建議，關於薪資福利應該在清楚公開，省下這些在面試前的攻防，更聚焦求職者的能力和特質。

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給求職者的建議：確認聘用意願後，再協商薪資

不過她也會教自己的學生，薪水和福利都是可以協商的。

不要成為先提起薪資問題的那個人，在確定對方有意願聘用你之後，再開始針對這點溝通協商

實際碰到需要談薪資的狀況時，有 3 個小技巧可以參考：

1. 評估自己的價值

在提出薪資需求之前，可以想想自己過往的經驗、包含花紅或獎金，並設定一個實際的目標。如果是轉換領域或是面試一家組織架構不同的公司，薪資可能會比較少，就要更仔細衡量其中的得失，像是面試前先自問能接受的底線是多少？希望有甚麼福利或津貼？作為談判時的籌碼。

2. 不需要立馬回答薪水相關問題

如果在面試時，對方很快就問你對薪水的預期，其實不需要馬上回答。你可以試試看這麼說：

我希望薪水是有競爭力的，其中還包含福利或是津貼，但我更想先了解工作內容。

我過去在許多不同的領域／公司工作過，我希望先了解之後在這份工作中所扮演的角色，再來了解貴公司提供的心思或福利形式。（這適合轉換工作領域的時候使用）

3. 開一個範圍，不要只給特定數字

當面試官再度詢問的時候，這時可以給出一個你認為合理範圍，並再次補充自己的經歷或過去的工作成績，證明你值得這個薪資區間。

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