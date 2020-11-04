爸爸帶女童馬路踩單車　入黑零安全裝備　巴士擦身而過勁危險

馬路如虎口，帶孩子外出就更加要留神，惟有網民日前拍攝到，有爸爸帶年幼女兒在晚上於元朗大棠路踏單車，爸爸更在前行駛，任由女兒在後跟着，其間不時有巴士等大型車輛駛近，畫面險象環生，兩人都沒有穿上任何安全裝備。

車Cam片段顯示，當時已完全天黑，但竟有一名爸爸與女兒各自在馬路上踩單車，爸爸則一直在前，女兒跟在後。（影片截圖）

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方先生上周六（1日）在fb群組上載車Cam片段，事發於晚上6時多，當時已完全天黑，但竟有一名爸爸與女兒各自在馬路上踩單車，爸爸則一直在前，女兒跟在後，兩人約一架私家車的距離，而爸爸只偶爾回頭察看女兒狀況。

車CAM直擊險象橫生▼▼▼

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其間一輛雙層巴士在女兒身旁擦身而過，非常「牙煙」，方先生則一直在她們後方慢駛，避免其他車匆匆闖入，直到兩父女上回行人路，整段影片約長一分鐘。

方先生接受《香港01》訪問稱，那對父女踏單車的位置是元朗大棠路，該處經常車來車往，而且「好多紅Van亂咁嚟」。他因而奉勸片中爸爸為女兒添置安全裝備，又指不應駛離太遠，「好彩今次有我幫手頂一頂，後面有架紅van死衝上嚟，萬一發生咩意外就無謂！」

影片引起網上熱議，不少網民都批評家長毫無安全意識，「小朋友點可以自己喺馬路踩單車？頭盔都冇個」、「黐線㗎老豆，仲要係個女跟尾」。另有人留言稱，當晚亦看到兩父女，「佢老豆衝行人過路線紅燈，個囡又跟住衝出去。天開始黑，真係差啲睇佢唔到！」

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