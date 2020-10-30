馬路炸彈｜失魂電單車考生出路口停逆線　甩考官衝紅燈嚇窒網民

駕駛考試排期動輒數個月，費用也隨時逾萬元，許多人在正式考試時難免緊張，但最近網上流傳一段車Cam片，看到電單車考生在短短2個路口，便先後異常地犯下衝紅燈等「低級錯誤」。影片引來網民熱議，紛紛推斷考生當時的心路歷程，笑言「可能打完個8字都知道肥咗佬，所以亂咁嚟」、「反正都要考多次，盡情去吧」。

有車Cam影片拍下電單車考生亂出讓路口和衝紅燈的過程。（YouTube「Camvideo HK」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據網上流傳、長約90秒的士車Cam影片顯示，事發於昨日（29日）下午近4時，該名駕駛自動波電單車的考生正從讓路口駛出，的士司機見狀便停車等候，惟考生右轉至一半時又短暫停在逆線再開車；考官後來在下一個燈位追上考生位置，並向的士司機舉手「耍冧」。

在讓路口未仔細觀察交通情況，本來可能已不合格，惟影片其後一幕更是觸目驚心，考生突然衝紅燈左轉，考官只能目送其車尾，但疑似有立即響咹提醒，幸好電單車及時急煞，未有與另一路口駛出的私家車碰撞。

電單車考生失魂過程逐格睇▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

影片在多個社交平台及facebook群組瘋傳，網民不禁表示「呢位考生到底發生咩事？」有人細看影片後估計，考生或看到行人燈位轉紅燈，便誤以為自己一邊的燈位即將轉綠，一時大意衝紅燈。許多網民被考生的駕駛技術嚇倒，笑稱「望晒兩邊衝燈，安全意識好高」、「讓線位已知肥，就衝埋紅你睇，型到尾」、「考牌衝燈真係好少見」，希望該名考生多加練習，再接再厲。

👇👇👇駕駛技術｜泊車應該尾入定頭入？泊位車頭向外原來有5大好處！👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

👇👇👇新手上路｜網民盤點學車學不到的9件事 點樣打燈大有學問👇👇👇