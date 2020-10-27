港女勸2歲童勿踩上收銀台　竟遭家長粗口辱罵：睇你都生唔出仔

自新冠肺炎疫情爆發以來，大家的衛生意識都有所提高，但有網民早前在百貨公司購物時，發現有父母任由一位約2歲大的BB，穿着有污漬的鞋子踩上收銀處櫃枱，當好聲好氣提醒他們時，竟被該爸爸粗口辱罵，更稱「睇你都生唔出仔㗎啦！」令樓主相當無奈。

有網民在百貨公司購物時，發現有父母任由一位約2歲大的BB，穿着有污漬的鞋子踩上收銀處櫃枱，當好聲好氣提醒他們時，卻遭該爸爸粗口辱罵。（示意圖，Getty Images）

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該網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指在百貨公司購物，並於嬰兒部的收銀處排隊付款期間，發現一名兩歲左右的幼童不斷踩在收銀處的枱面上，「留意到BB隻鞋仔係好明顯踩過落地，有好多污漬嘅鞋仔」，而且該處為嬰兒部，擔心如果有小朋友「掂完張檯又擺入口」，就好像直接「舐你BB鞋底一樣」。

她唯有好聲好氣提醒幼童的爸爸，「阿BB隻鞋仔踩到張枱呀」，沒想到竟成為罵戰的開始▼▼▼

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樓主指該爸爸沒有收口的意欲，繼續瘋狂講粗口，有路過的男士都看不過眼，試圖幫她解圍，但該爸爸竟然取下口罩罵人，嚇得男士立即走開，幸好丈夫後來趕到，罵人的爸爸眼見她不是孤身一人，於是慌忙離開。

她表示，那對家長操流利廣東話，感嘆「點解都係香港人咁無公德心呢？」又指「希望啲爸爸媽媽記住，冇人有義務包容你個BB，BB無禮貌只會畀人覺得係你教得唔好」。

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