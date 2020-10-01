大叔過馬路不忿私家車唔讓路　批司機唔望人　司機：附近有紅綠燈

馬路如虎口，不同道路使用者應互相尊重，以免發生意外，惟有司機日前在社交網站上傳車Cam片，1名大叔在杏花邨杏花新城前橫過馬路，有車駛至即伸手「畀個5」，繼續「掂行掂過」。大叔繼而與司機口角，稱「呢度商場出口」、「唔喺呢度過邊度過？」，最後更追車尾拍照，非常危險。

有司機上傳影片，批評遇到行人橫過馬路，舉手便以為「老馮畀你過咁」。（fb「柴灣人柴灣事」影片截圖）

網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」上傳影片，事發於周日（27日）下午，私家車司機原打算「抽頭」，但1名大叔從右方出現，欲過馬路至對面商場，看到車後舉起手「畀5」及繼續行走，此時私家車正緩緩駛離泊車位，不久發現有人靠近立即停車，並表示「唔好意思」。

大叔批評司機「唔望人」，看不到有行人正在過馬路，又指事發位置為商場出口，反問車上的人是否杏花邨居民，「呢度商場出口……唔喺呢度過邊度過？」；司機反駁稱商場附近有紅綠燈過路處，說「你入商場都要睇車㗎」，着對方應注意行車，隨後駕車離開，大叔則不忿地追在後方，試圖拍下私家車的外觀。

司機在帖文表示，大叔過行車路時沒有停下，「仲係一邊過一邊伸手擋，真係老馮畀你過咁」，認為此舉對雙方都危險，「點講都係行車路，車行先都好合理吧」。他續稱，本打算先說聲「唔好意思」以息事寧人，未料對方卻滿口歪理、毫不客氣。

網民看過影片後直斥大叔胡亂過馬路，「其實車主已經唔好意思咗」、「依啲遲早累死人」，笑言「住樓上又入商場不如直接窗口跳落去啦」。不過，也有人認為司機應負起部分責任，不論對方是否橫過馬路，車亦應先讓路行人，「係唔係都讓咗先、「起步嘅時候要讓路畀已經過緊嘅路人」。

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