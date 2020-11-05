買早餐想打包卻帶唔夠錢　台女尷尬退餐　店員超暖心舉動感動網民

台灣最美的風景是人！台灣一名女網民分享早前到台東遊玩的經歷，稱到當地一早餐店用餐時，看到公公喜歡的饅頭，沒料下單後才發現帶不夠錢，只好尷尬退餐。店員得知後沒有怪責台女，反而將饅頭硬塞給她帶走，又堅持不收費，令她直呼感動。

有台女於台東一早餐店用餐時發現帶不夠錢，店員兩個暖心舉動讓她感受到滿滿人情味。（fb「美食公社」圖片）

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「有你們的親切給一趟旅行添上了溫度，真好。」該名台女早前獨自到台東遊玩，早上7點半便起床，特意到當地的有名早餐店「早點大王」朝聖，出發前她還以為「帶200元（台幣，約54港元）買早餐很夠了」，打算一嚐蛋餅和胡椒餅。不過當她落單時，蛋餅已經售完，須等下一盤出爐，故她在店內隨處看看等候。

其間一個蓋着布的籃子吸引了台女的目光，原來布下的是外皮光滑的饅頭，「阿公喜歡的饅頭就是這樣的！是以前巷子裏一位爺爺在腳踏車後座綁着簍子販售的樣子」。台女想到自己帶了行李箱，可以「打包」饅頭給公公試，故再下單要了3顆，但回頭才發現，「新的一盤蛋餅又全空了！」這時店員與台女對到眼，立即「從小檯子旁拿出一塊蛋餅」，原來對方已默默幫她留了一份。

台女等待店員製作蛋餅時，發現店內有售公公喜歡的饅頭。（fb「美食公社」圖片）

台女滿心歡喜打算付款，但一摸口袋才驚覺只帶了200元，不夠支付全部餐點的費用。她只好尷尬向店員阿姨提出退掉豆漿和2個饅頭，卻遭對方拒絕：「那可不能！這個豆漿超好喝！你有空再拿錢來吧，真的濃厚好喝。」

台女則只好解釋她當日就會離開台東，故堅持退掉食物，阿姨起初指「好吧，退兩顆就好，其他別算了」，但看到她離開店舖時，竟突然「扔下待結賬的人龍跑來拉我」，將兩顆饅頭塞給她說：「這兩顆你都帶回家吃！」

台女付款時才發現帶不夠錢，只好尷尬提出退餐，沒料店員卻大方送她。（fb「美食公社」圖片）

感到不好意思的台女即時翻找口袋，好不容易找到50元，便高興地表示可用作付款，然而阿姨卻拉着她的手拒絕，僅說了一句「不要爭，就這樣」便回到工作崗位。這頓早餐讓台女嚐到滿滿人情味，令她不禁感嘆：「我由衷的佩服着生意興隆還維護着好的顧客關係的店家，現在真的太多店家仗着生意忙碌而態度不佳。」

帖文分享後感動逾萬網民，網民紛紛大讚店員阿姨的貼心，「買不到的人情味」、「生意好，服務態度更好」。亦有人分享到該店用餐的經歷，直指店員們對每名顧客也一視同仁，「這家店真是不錯，前幾天早上六點去買，人就絡繹不絕，而且店員又親切，不會因為人多，一忙就擺臭臉」、「這家吃的不只是早餐，更重要的是台東的人情味」。

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