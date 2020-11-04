河南8歲女童舞蹈課練拱橋出事　雙腳冰冷發麻恐終身癱瘓

河南省許昌市8歲女童彤彤（化名）今年8月6日於「新馨」藝術學校上舞蹈課，練習拱橋期間發生意外，導致脊髓受傷及雙下肢截癱，彤彤的母親希望學校負責後續的醫療費用，雙方目前仍在協商中。

彤彤母親稱，愛女當日上午約10時到學校，大概在11時半突然接獲老師來電，指彤彤在練習拱橋時受傷，雙腳冰冷及發麻；她抵達學校發現女兒「已經不會走了，一直坐在學校的椅子上」，隨即將其帶往醫院檢查，起初醫生指彤彤只需回家休息兩天便可，惟她發現女兒雙腳依舊冰冷，更甚的是逐漸失去知覺，於是到另一間位於鄭州市的醫院再次求診，結果證實彤彤雙下肢癱瘓。

同時，彤彤母親批評校方逃避責任，事後僅賠償2萬元人民幣，且未有派人前來關注彤彤的情況；她說，女兒目前在許昌人民醫院接受治療已花費8萬元人民幣（約9.4萬港元），希望校方能負責後續的醫療費用。

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不過，學校負責人認為，意外發生當日校方曾派人陪伴在彤彤身邊，並賠償了4萬元人民幣（約4.7萬港元），但對方卻「開天殺價」，要求賠償200萬元人民幣（約230萬港元），由於無力負擔，因此事件已進入司法程序。

當地傳媒調查發現，新馨藝術學校在7月2日已被禹州市教體局註銷牌照，但在8月仍在開班授課，彤彤母親質疑教體局有疏忽之嫌。