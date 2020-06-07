江蘇女玩蹦床摔成「完全性截癱」　央視揭涉事導師無資格證書

江蘇徐州一名女研究生琪琪5月25日在當地蹦床館一家玩蹦床，但在玩「人體炸彈」項目時，琪琪被蹦床彈起後，頭朝下摔進球池內，當場動彈不得，胸部以下都失去知覺。琪琪被送院後，醫生診斷結果是「完全性截癱」。 央視6日（上周六）報道指，事發前有導師從旁指引琪琪一行人怎麼玩「人體炸彈」，但該導師其實並無資格證書。

琪琪玩「人體炸彈」項目時，被蹦床彈起後頭朝下摔進球池內，當場動彈不得，胸部以下都失去知覺，送院後診斷為「完全性截癱」：

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據早前報道，琪琪當日與男友及表哥一同在涉事蹦床館遊玩。3人當日在玩一個名叫「人體炸彈」的項目，玩法是場地有一個高大的氣墊，站在高處的人用力蹦，另一端躺在低處的人就會被彈入旁邊的球池中。當琪琪被彈起的時候，卻頭朝下摔進球池內，當場動彈不得。

徐州仁慈醫院副院長張貫林解釋，琪琪入院後通過檢查，發現她C6/C7椎體骨折脫位，導致「完全性截癱」。「完全性截癱」是指損傷平面以下的運動感覺以及大小便功能完全喪失。事發時琪琪右上肢不能活動，左上肢部分活動，雙下肢感覺活動完全喪失，後來經過手術治療，目前琪琪雙上肢活動較術前明顯改善，整體情況在向好的方向發展，後期還需要長期康復治療。

琪琪回憶稱，事發前有一名導師從旁指引他們怎麼玩。事發時她彈出去之後，感覺到自己好像蜷起來了，落地的時候背部好像被很硬的東西撞了一樣，之後全身發麻，不能動彈。琪琪的男友則表示，進入場館前，工作人員讓他們簽了一份安全協議，當時是由琪琪將三人名字都簽上的，簽字時工作人員並未向這三人說明協議內容和注意事項。

事發時，琪琪受傷後動彈不得。（澎湃新聞）

事件發生後，涉事蹦床館「幻影星空」已暫停營業，當地相關部門成立「幻影星空」摔傷事件工作組。報道又指，當地警方調查指，該蹦床館持有營業執照，相關設備也有質量檢測報告，但涉事項目的導師無相關資格證書。「幻影星空」負責人表示，並不知道如何辦理相關資格證書。工作組更指，對於規管大眾化的蹦床，目前沒有明確的法律法規。

南京醫科大學第二附屬醫院主任醫師李慶國解釋，蹦床有一定的危險性。因為人體的脊柱比較脆弱，脊柱遭受衝擊後形成過度的伸展或者扭曲，會造成脊髓的損傷，脊髓損傷以後，在損傷平面以下的運動、感覺、反射和括約肌以及植物神經功能受到損害，患者會出現感覺喪失、運動喪失、大小便失禁等一系列的症狀。

（綜合報道）