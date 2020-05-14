【身中4刀】貴州9歲女慘遭繼父亂斬　傷及頸椎神經恐終身癱瘓

家長發生爭執卻累及孩子受難，近日在貴州思南縣，9歲女童瑩瑩（化名）無辜被繼父連砍4刀，她經搶救後雖保住性命，卻因為三分之二的頸椎被砍斷致中樞神經受損，面臨終身癱瘓，未來要以輪椅代步。

瑩瑩身中多刀被砍至重傷，面臨終身癱瘓。（影片截圖）

據內媒報道，瑩瑩的親生父母3年前離婚，她與楊姓父親共同生活。今年3月楊父需到外地工作，瑩瑩則暫時寄住在何姓母親與陳姓繼父家中。及至本月4日，楊父突然接到電話，得悉女兒被砍傷，行兇者正是繼父陳男。

瑩瑩的主治醫生表示，「娃娃（孩子）一共挨了4刀，脖子、右手、腳上都挨了刀，其中脖子上的傷最嚴重，三分之二的頸椎已經被砍斷，神經這些都斷了。」雖然瑩瑩的病情稍微穩定了，但她面臨終身癱瘓，「以後都可能無法行走，需要使用輪椅。」

另據親屬透露，瑩瑩現在已經蘇醒過來，能夠進行簡單的語言交流，但說話十分含糊，一直表現得非常驚恐和慌張。

母親與繼父發生爭執，女兒瑩瑩卻無辜遭連累受難。（網上圖片）

對於瑩瑩受傷的具體原因，楊父表示，因為事發時自己不在孩子身邊，對於事發經歷不十分清楚，只知道是繼父行兇。女童母親何女士則透露，事發當日她與陳男因瑣事發生爭吵，對方怒氣沖天，突然從廚房拿同菜刀，開始對她及女兒一陣亂砍，她自己頭部也被砍傷，之後報警求助。

目前陳男已被當地警方將拘留，具體案情警方仍在調查中。楊父表示，瑩瑩初步治療費用約10萬元人民幣，後期高額的醫療費自己無力承擔。

（綜合報道）