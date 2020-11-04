美國大選｜連登燈神媽咪麵看好拜登　曾看好螞蟻翌日公告上市撻Q

【媽咪麵／麵咪媽／美國大選／螞蟻上市】連登當紅「燈神」媽咪麵（麵咪媽）日前表示看好螞蟻集團（6688）更希望全倉持有之後，竟然傳來螞蟻A+H股同步撻Q的消息，震驚一眾網民，更稱他拉倒了一類史上最大的IPO計劃。一不離二，媽咪麵的挑戰再上一層，決定「干擾」全球逾70億人，表示「拜登一定當選美國總統」，令支持特朗普的網民都表示安心。

連登燈神媽咪麵看好拜登當選美國總統。（美聯社）

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媽咪麵周一（2日）下午在討論區上提到，自己以價值投資法購入日清食品（1475）而損手，之後突然提到看好螞蟻，說「打算全倉轉晒螞蟻」，「轉螞蟻啦唉，今次買咗唔會放」，更聲言「螞蟻今鋪睇到準一準，冇可能會輸！」，令網民都覺得心寒，不料昨（3日）晚就相繼傳出螞蟻暫緩在上交所及港交所上市。網民對於「神蹟」都表示佩服，「太強大了」、「麵神照耀世人」。

之後在其他帖文，有網民開玩笑建議媽咪麵說一次「拜登一定當選美國總統」，竟然引來媽咪麵回覆「拜登一定當選美國總統」，令支持特朗普的網民表示「即刻放心曬」，相信特朗普穩奪總統寶座。

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