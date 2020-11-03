螞蟻上市｜1.3萬億元認購額成凍資王　5張圖表睇清業務規模有幾勁

【螞蟻金服／螞蟻集團／6688／IPO／上市】螞蟻集團（6688）於上周五（10月30日）截飛，在香港以1.3萬億元認購額成為凍資王，市場預料於上巿日（5日）股價可見100元以上，較招股價80元高出25%。但周二（3日）晚上交所公告暫緩螞蟻科技集團科創板上市，其後港交所亦發出公告，宣布螞蟻集團在港暫緩上巿。 《01研數所》整合數項與螞蟻集團相關數字，幫助大家了解為何螞蟻集團會成為全球關注的對象！

螞蟻集團（6688）引起一輪香港市民的認購熱潮。（路透社）

上交所周二（3日）晚的公告表示，根據規定，並徵詢保薦機構的意見，決定螞蟻科技集團暫緩上市。螞蟻科技集團及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及螞蟻科技集團將暫緩上市。上交所將與螞蟻科技集團及保薦人保持溝通。

據中國證監會官網披露，昨日中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外彙管理局四部門聯合約談螞蟻集團。螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明參加了監管約談。螞蟻集團回應事件，表示會深入落實約談意見，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

螞蟻集團是市值最高的獨角獸企業之一，原型見於阿里巴巴旗下淘寶網的「支付寶」服務，後來慢慢演變成今日的金融科技公司，並推出更多相關服務，以下4個圖表更說明螞蟻集團規模有幾大：

1. 凍資額

2. 集資額

註：上述資料只計算港股（或H股）集資額

3. 市值

註： 1）上述市值資料截至10月29日收市 2）螞蟻集團市值為估值數字

4. 用戶數

以下為各個電子商務品牌就活躍用戶的定義： 1）螞蟻集團：於該月曾使用一項或多項服務的支付寶APP用戶賬戶 2）PayPal：在12個月內曾使用PayPal完成交易的用戶賬戶 3）Square：於指定時間內使用我們的一項或多項服務的用戶賬戶

5. 利潤

從第1個圖表可見，螞蟻集團凍資額多達1.3萬億港元，比起同年上市的農夫山泉已經拋離大一段距離。第2及第3個圖表亦都可以得知，螞蟻集團在集資額及市值在香港股市而言都名列前茅。最後第4及第5個圖表則顯示，相比類似的電子支付或金融科技公司，螞蟻在用戶數量上有明顯優勢，但賺錢能力的優勢則較少。