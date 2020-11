美國大選2020｜網民Twitter分享兩屆選舉心情MEME圖　有一共通點

【美國大選2020/拜登Joe Biden/特朗普Donald Trump】美國大選仍在點票,今屆的投票氣氛和上屆明顯不同,令一班美國網民在Twitter齊齊做MEME圖,分享自己在2016年大選投票和2020年大選投票的分別 ── 「Me voting in 2016 Vs. Me voting in 2020」,除透露自己投票意向外,更多是4年來經歷眾多社會事件後已經滄桑許多,有些就是純粹在搞笑!

負責Marvel《奇異博士》劇本的美國編劇C. Robert Cargill都有玩。(Twitter截圖)

美國總統大選投票日於當地時間11月3日舉行,全球關注到底是共和黨參選人特朗普(Donald Trump)成功連任,還是前副總統兼民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)拉對方下馬。

至於一班美國網民就在Twitter分享自己的MEME圖,玩起「Me voting in 2016 Vs. Me voting in 2020」對比圖,分享兩屆大選的投票心情,可以看出美國人這4年來都經歷了許多,4年後個個樣子「兇狠」。

↓↓即睇「Me voting in 2016 Vs. Me voting in 2020」對比圖↓↓

