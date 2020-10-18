台灣最美銀行職員│網紅被封「最美行員」　氣質爆燈仲有好身材

網上銀行愈來愈發達，很多用戶都減少到實體分行處理帳戶事宜，不過，最近有台灣網民卻稱要到台新銀行1家分行去排隊辦事！皆因網紅「林小欣」（IG：tu519）在該分行任職，最近因氣質美貌而爆紅，更被封為「最美行員」，難怪除了個人社交帳戶吸引到網民追隨，亦可為銀行「吸客」。

在銀行工作的林小欣因為氣質外貌出眾，因此被封「最美行員」。（IG「tu1519」圖片）

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林小欣的IG照片充滿陽光氣息，因她經常都會到沙灘玩水曬太陽或是在郊外行山踏青，而且十分喜歡健身做運動，因此練得美好身材；而她經常「同陽光玩遊戲」，但膚色仍然神奇地十分白滑，實在令人羨慕！

氣質突出的林小欣留有一頭長髮，加上溫柔而甜美的笑容，令許多網民會神魂顛倒。再加上她無論如何都掩飾不到的突出上圍，偶爾穿上比堅尼泳衣時露出深長的事業線，難怪吸引到大量粉絲追隨！

林小欣的職業亦受到網民關注，因她是銀行職員，故被封為「最美行員」。網民們都笑言，很想知道林小欣在哪間分行工作，稱「想要開戶」、「意圖使人找女神存錢」、「可以找你辦信用卡嗎？」。

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