24歲女意外懷孕男方拒負責　對話截圖流出　男方：生完拎去家計會

生小孩是需要計劃周詳的事，如突然意外懷孕，的確會大失方寸。近日網絡流傳一對男女的對話截圖，當中1名24歲港女意外懷孕，但男方以兩人非情侶關係，及未知經手人為由拒絕負責，着女方交家計會幫忙，更稱生下孩子對她來說可能是好事，因可以申請綜援及輪候公屋。其言論引起網民嘩然，但亦有人指女方不識自愛，直指BB才是事件中最可憐的人。

24歲港女意外懷孕，但男方以兩人非情侶關係，及未知經手人為由拒絕負責。（GettyImages）

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該名港女日前在facebook公開與男方的WhatsApp及facebook對話截圖，其後被轉發至群組。從對話可見，兩人並非情侶關係，女事主告知男方懷孕消息，並稱「有食事後（丸）都冇用」，又指近日只跟對方發生關係，惟男方即斬釘截鐵，「我吳（唔）要啦」、「自己都未搞掂」，又着女事主自己決定，「話晒係生命，又係你自己陀」。

雙方對話截圖▼▼▼

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不過最令人無奈的是，男方建議女事主可向社工尋求協助，誕下孩子後可申請綜緩及輪候公屋，「之後生，拎公屋。咁對你嚟講，可能係好事」，又指此情況應「好快上樓」。但女事主聞言即回應「養小朋友唔係你諗咁易，要養一世㗎」，男方就改口稱「咁唔要吧」。女事主一再重申自己沒錢墮胎，男方則稱可以生完後將小孩交到家計會，「你自己可以唔使養」。

男方極不負責任的言論震驚網民，不少人都批評「渣男到核爆」、「冇錢學人玩中出，完全唔諗後果」、「叫人生出嚟但掉咗佢？」亦有網民鬧爆自己「搞出人命」，還要香港納稅人埋單養小孩，但有人則指女事主同樣不值可憐，「做一個女仔唔自愛，咁可以點呢？」。有網民則指整件事上，未出生的BB最無辜，出生後隨時被遺棄自生自滅。

同場加映！（香港01製圖）

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同場加映：從5點看出對方是劈腿渣男 ▼▼▼