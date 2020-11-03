螞蟻上市｜燈神媽咪麵睇好考慮全倉持有　網民喊驚：未上市就玩完

【媽咪麵／麵咪媽／螞蟻金服／螞蟻集團／6688／IPO／上市】螞蟻集團（6688）即將於周四（5日）上市，成為全民焦點之一之餘，不少股民都希望可以從中分一杯羹。不過連登燈神「媽咪麵」（麵咪媽）卻於昨日（2日）已經截飛一段時間之後，在討論區上留言指「打算全倉轉晒螞蟻」，更聲稱「冇可能會輸」，引起網民恐慌，不過亦有人笑言「好彩冇抽」。

螞蟻集團（6688）引起一輪香港市民的認購熱潮。（路透社）

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媽咪麵（麵咪媽）在討論區上以「之前諗住轉玩法玩價值投資 貪得意買咗呢隻嘢 一買條X街就陰跌啦！」為題發文，指自己嘗試價值投資，詎料「陰跌足兩個月，點搞？跌到我都開始頂佢唔順啦」。他在帖文中分享自己於8月31日以8.35元買入2000股日清食品（1475），該股股價見52周高位9.65元之後不斷向下，昨日收報7.24元，即媽咪麵現時賬目蝕約13.3%或2220元。

媽咪麵與其他網民討論之際，他竟然突然將話題一轉，說「打算全倉轉晒螞蟻」，「要轉倉入螞蟻」，「轉螞蟻啦唉，今次買咗唔會放」，最後更聲言「螞蟻今鋪睇到準一準，冇可能會輸！」。

網民看到媽咪麵的發言之後，有人對螞蟻的信心崩潰。（GettyImages）

不少網民一看到媽咪麵看好螞蟻集團的消息，立即背後傳來一陣涼意，甚至笑言「未上市就玩完」。結果同日晚上就有報道指，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明被人行及中證監等部門進行「監管約談」，批評業務如花唄「普而不惠」，引來投資者擔心，不過有知名投資銀行人士就表示，「監管談話不是處罰，應該不會對上市產生影響」。

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