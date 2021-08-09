杯麵霸權：原來呢啲品牌全部under日清　每年過千新口味僅3款留低

杯麵，絕對是快手宵夜的首選，有人說嗦杯麵的第一口，絕對是世界上最快樂的事情之一。據統計，去年因為疫情，除夕到初九京東平台的方便食品成交金額增長3.5倍。僅即食麵一類就售出了1500萬包。而在淘寶上，方便食品類目銷量也增長了10倍以上，誰敢說當時沒有往家裏囤兩箱杯麵呢？



但是國內的杯麵感覺吃來吃去，就是老壇酸菜和紅燒牛肉兩種口味。其實黑胡椒白胡椒口味也不錯，吃起來辣辣的。所以報姐總是在思考一個問題，為什麼國內的杯麵就不能像日本杯麵一樣，做那麼那麼多種口味呢？

日本杯麵界的超級巨星日清，相信不用多說大家都知道。先不說日清的杯麵怎麼樣。日清的創始人同時也是即食麵的發明者，安藤百福是永遠的神。日清在國內銷售且超有人氣的，包括合味道、出前一丁、UFO、拉王。看似買來買去只有那麼幾個味道，其實人家在日本本土都快搞出杯麵宇宙來了……

點止合味道、出前一丁 日清杯麵品牌多到數唔完（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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單單我們熟悉的合味道就有超級多種口味，還有不同的size供選擇。在綜藝《松子的未知世界》中有介紹過，每年都會有1500種新口味杯麵被開發出來。但成為常駐口味的也只有3種，由此可見杯麵界的競爭，也和我們打工人一樣非常嚴峻，一不小心就成面下面繼而被淘汰。

在綜藝《松子的未知世界》中有介紹過，每年都會有1500種新口味杯麵被開發出來。但成為常駐口味的也只有3種。（《松子的未知世界》截圖）

1958年8月世界最早的即食麵「Chicken Ramen」發售，麵餅也有獨特設計，中間會有一個凹陷作為「雞蛋口袋」，正好可以放進一個雞蛋，看起來也是食慾滿滿。不僅請來了老婆新垣結衣代言，還為雞湯拉麵準備了四季食譜。日清！你想害我們長胖的心好惡毒！

世界最早的即食麵「Chicken Ramen」不同年代的包裝▼▼▼

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日清不僅擁有第一袋即食麵，我們熟悉的合味道更是世界上第一款杯麵，而且合味道裏面的料真的很多（只限日版，大陸版像是閹割版。）不能說和圖片形容一模一樣，但也是比「紅燒牛肉」來的大塊很多。

值得一提的是，萬代（BANDAI）拼裝部的「Best hit chronicle」企劃，以塑料模型的方式來還原當年各種劃時代的產品，日清的合味道就是其一，內部的佐料以及麵餅，全部都是使用3D掃描的方式來做出立體化的板件，連裡面的注水提示口都有刻畫出來，拼完之後可以說是一模一樣，就是不能拿來泡一泡。

【相關圖輯】日清合味道杯麵出1:1組裝模型！3D細緻分色麵餅配料有得砌無得淥（點圖放大）▼▼▼

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口味多到選擇恐懼症的不止合味道，還有日清的兵衛系列杯麵。儘管口味眾多，但這系列中的常勝將軍依舊是油豆腐烏冬麵。油豆腐烏冬麵還有超級驚喜款，日本網友在推特上表示：「正準備吃兵衛麵，打開後看到兩枚愛心形狀的油豆腐，嚇了一跳，好可愛！」

日本版兵衛麵有咩口味？（點圖放大）▼▼▼

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雖然日推上蠻多網友分享自己打開就是驚喜的愛心款油豆腐。但遇上的概率還是很小，僅僅十二萬分之一。「據詢問過日清食品的人說，好像1萬箱（12萬碗）裏面只有1碗愛心版！」

那日清這麼多杯麵，究竟哪一款最好吃？眾所周知，日本最愛弄什麼大賞、總選舉。日本網站rankingoo就在2010年以6092名日本人為調查對象，讓他們給自己喜歡的日清杯麵的口味投票，並公佈了人氣前二十的口味。

第二十位：30%減鹽杯麵（147票）

第十九位：什錦原味速食飯（159票）

第十八位：綠咖哩味（163票）

第十七位：激辛味增拉麵（176票）

第十六位：低熱量紅湯味（177票）

第十五位：夏季限定抹茶雞白湯麵（179票）

第十四位：味增風味（192票）

第十三位：低熱量原味麵（199票）

第十二位：雞肉南蠻蕎麥麵（203票）

第十一位：湯汁美味的肉烏冬麵（204票）

第十位：低熱量咖哩味（205票）

第九位：奶油海鮮味（219票）

第八位：冬陰功味（227票）

第七位：低熱量海鮮味（234票）

第六位：芝士咖哩味（276票）

第五位：熏橄欖油黑胡椒味（280票）

第四位：智利番茄味（332票）

第三位：咖哩風味（594票）

第二位：海鮮風味（843票）

第一位：原味蝦仁（1083票）



報姐看到好多低熱量款上榜，只能感嘆一句：「減肥苦世界人民久矣！」

【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】