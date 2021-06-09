蟋蟀拉麵、蠶沙珍奶、蚱蜢咖啡　日本「零反感」昆蟲料理成功突圍

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-06-09 08:30

據2019年10月CNN的報道指出，下一個可以餵飽人類又能救地球的食物也許是昆蟲。市調公司Global Market Insight預估，2024年美國可食昆蟲的市場價值將逼近8000萬美金，而2025年亞太地區國家的消費則可達2億7000萬美金。

每天吃的果醬裡，都可能意外含有蟲蟲身體與穢物

絕大多數消費者不知情的是，美國食品藥品監督管理局的規範其實容許昆蟲殘留的污穢量，因為無法百分之百阻隔食品製造過程中「搭順風車」的小昆蟲。許可範圍為：每片巧克力，30個以上昆蟲的碎片或毛髮；每罐473毫升的番茄醬或披薩醬料，約2條蛆蟲；每包473公克義大利麵，450個昆蟲碎片。我們每天吃的果醬或花生醬裡，事實上都可能意外摻雜了昆蟲的身體或穢物。

芬蘭曾推出過昆蟲麵包，打破消費者恐懼心理成為挑戰

早在2017年，芬蘭Fazer食品烘焙部門已經推出世上第一個「昆蟲麵包」（Fazer Sirkkaleipä），添加養殖的蟋蟀乾燥粉末，以提高麵包本身的蛋白質含量。2021年5月，歐盟政府及食安評估機構立案將人類食用乾燥黃粉蟲合法化，日後27國可以自由販售這個興起的蛋白質食材。

芬蘭推出世上第一個「昆蟲麵包」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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非洲、墨西哥、巴西、泰國、中國、荷蘭、美國等都具有食用昆蟲的文化，但對其他國家來說，這塊市場的門檻頗高，抹去消費者的「恐懼」是一場艱鉅的心理戰。食物文化千奇百怪的日本，會用什麼創新來讓昆蟲融入它一向追求典雅的社會文化呢？

日本「零反感」的新食文化：將蟲蟲「隱形」加入咖啡中

日本食品業跨入「昆蟲食」，強調以「隱形」的方式置入，生產「零反感」的新食文化。由奈良大學生兼人氣YouTuber昆蟲食活動家Kazuki ，與昆蟲食零售商Bug’s Farm攜手開發的4款咖啡，分別是：蚱蜢・哥倫比亞、桑蠶・瓜地馬拉、蟋蟀・巴西聖多斯／深度烘焙、蟋蟀・巴西聖多斯。

前3款皆委託大阪的精品咖啡店「WAKO」烘焙，最後1款則特地請來全國排名第4的咖啡豆烘焙師兼「SANWA COFFEE WORKS」店主西川隆士操刀焙製而成。宣稱添加的是歐美昆蟲食品製造商愛用的JR UNIQUE FOODS高品質昆蟲粉末，消費者可以期待品嚐到瓜地馬拉豆的酸味摻入桑蠶的香郁，以及微微的桑葉清爽感；哥倫比亞豆的柔和順口搭配同樣溫和的蚱蜢，調和成甘苦平衡的飲料；苦味少、酸味適中的巴西聖多斯豆混合香烤味的蟋蟀，具有突出的野味。然而，這些咖啡的缺點是含有類似甲殼類的成分，因此對殼類海鮮過敏的人應避免飲用。

昆蟲食零售商Bug’s Farm與日本知名YouTuber昆蟲食活動家Kazuki 合作，推出四款昆蟲咖啡。（圖片來源：取自Bug’s Farm官網）

蟋蟀醬油、蠶蛹香腸無奇不有 ANTCICADA推昆蟲特色套餐

探究昆蟲食魅力的餐廳「ANTCICADA」不僅在東京都為民眾提供「昆蟲特色套餐」，還在自家的網路店舖販售滋味稀奇的食品，如蟋蟀醬油、黃斑黑蟋蟀和風油醋醬、蠶蛹香腸等。

ANTCICADA協同蟋蟀研究最前線的德島大學之GRYLLUS VENTURE及太陽綠能株式会社（TAIYO GREEN ENERGY），共同養殖美味又安全的國產蟋蟀，再進一步邀請製造商研發商品。1瓶100毫升的蟋蟀醬油由愛知縣創業92年的桝塚味噌精心釀造，每瓶約使用了482隻蟋蟀，經過半年的發酵與熟成產生，濃醇中散發淡淡的蟋蟀香味。

ANTCICADA的自創品牌2/3（Two Thirds）推出法式及和風油醋醬，前者1瓶100毫升當中用了40隻家蟋蟀，以水煮方式提煉家蟋蟀的濃厚圓潤；後者用了70隻黃斑黑蟋蟀，炒過後微苦的香味揉合成此和風醬的特色。名為「Silk Sausage 絲腸」、外形像蠶繭的白色香腸，是與廣島縣「.comm」共同開發的商品，以蠶蛹為主要原料製作。蠶的味道醇厚，與濃郁的鮮奶油非常對味，如絲般的綿密口感是其特徵。最令人好奇的非「蠶沙珍奶」莫屬，這到底是什麼呢？蠶沙指的是蠶寶寶的糞，因為吃的是新鮮桑葉，故含有綠葉的清香；古時是漢方藥材之一，有助於血液循環。這個「蠶沙珍奶」商品只要加溫4分鐘，冷卻後加入牛奶，就可在家輕鬆享受！

ANTCICADA推出的昆蟲食品（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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茶湯顏色酷似紅茶的「蠶糞茶」 不含咖啡因又具桑葉香

創業於2014年的TAKEO是日本最初的昆蟲食專賣店，2020年7月在東京實體店開始販售「蠶糞茶」，利用乾燥的蠶糞煮成茶湯，加入桑葉茶粉、白色顆粒的山粉圓，最後用棉花糖裝飾，就是一杯令人猜不出滋味的神秘飲料。最大的賣點是，蠶糞由300年的京都老舖絹織物屋「塩野屋」所提供，而且是來自該處飼養的稀有品種「都金色」，名字形容其蠶繭的黃金色澤。蠶糞茶經沖泡後，茶湯的顏色類似紅茶般令人感到熟悉，而且不含咖啡因，溫和的桑葉香氣是它獨特的吸引力。

蟋蟀溫泉水煎餅使用磯部溫泉水 其中蟋蟀酷似堅果香

高崎經濟大學創設的「FUTURENAUT」事業所研發生產的「蟋蟀溫泉水煎餅」，是融合傳統技法與未來食材的奢侈品。怎麼說呢？它使用溫泉標誌發祥地「磯部溫泉」的溫泉水，碳酸氣泡豐富的水使煎餅在口中容易化開，小麥粉的微甜、溫泉中礦物質的微鹹、結合蟋蟀粉那類似火炒的堅果香，標榜無食品添加物和鹽巴所完成的自然風味零食。

昆蟲或許能成為畜牧飼料？將昆蟲變得更美味之前的替方

這些食品矇著眼睛吃起來或許很美味，但是一看到包裝上的說明，消費者真的不會反感嗎？從另一角度來看，「吃昆蟲救地球」的概念還有另一方向可走。

享譽全球的環保人士大衛．鈴木，曾以《神聖的平衡》一書獲頒聯合國教科文組織（UNESCO）卡林加獎，以及被視為「另類諾貝爾獎」之正確生活獎（Right Livelihood Award）。2018年，他在共同創立的「鈴木基金會」官網上發表文章〈吃蟲救地球〉，建議人們可以嘗試把昆蟲變成飼料的一部份，餵養家畜、牛羊、養殖魚類或寵物，進而減少食糧不足的問題。

換句話說，鈴木構思的是一條加入昆蟲這一環節的食物鏈；比方說，用農場廢棄的水果餵養黑水虻幼蟲，接著製成飼料餵養牲畜，最後生產為人類食用的肉品。無論是直接吃還是間接吃，世界未被鏡頭分享的角落，總有人類把自然的一部分變成了食物。兩難一直都在，你我該探究的是「如何把昆蟲變美味」還是「日益增多的食慾能不能承受得住大自然的反撲」？

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：蟲蟲食代來臨？蟲咖啡、蟲醬油、蟲拉麵進軍日本市場，挑戰讓蟲蟲變得更美味！】