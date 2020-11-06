澳洲住宅大火警報都未響　醒目鸚鵡發現唔妥叫醒熟睡主人齊齊逃生

遇到火警最緊要識走，一個住在澳洲昆士蘭的男子最近死裏逃生，救他的竟然是一隻小鸚鵡！當地時間周三（4日）凌晨，澳洲男住的公寓突然起火，他當時正在熟睡，火警報器未及響起，屋內的醒目鸚鵡察覺出事，連番呼叫主人名字，將主人從夢鄉拉回來，人雀一起逃出生天。

艾力克狂叫安東名字，及時把主人叫醒一齊逃出生天。（YouTube截圖）

獨居於昆士蘭布里斯本的男子安東（Anton Nguyen）最近走了一場驚險火警，他住的雙層公寓在當地時間周三凌晨突然起火，安東正在熟睡。

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幸好機靈的鸚鵡艾力克（Eric）發現有異，不斷大叫主人名字，及時把安東叫醒，迅速帶同艾力克和袋子逃出生天。安東說當時聽到「砰」一聲，之後聽到艾力克不停大叫，一醒來隨即聞到煙味，便馬上帶着艾力克往屋外跑，一打開門看見屋子後方起火。

安東送院後亦無大礙，他解釋只要和艾力克在一起，一切都會無問題。（示意圖，Getty Images）

當地消防隊趕到現場救火，安東沒有受傷，起方原因仍然待查，又指他屋內其實裝有煙霧探測器，但鸚鵡趕在警報響起前察覺有異，馬上叫醒主人。

安東說自己雖然有點嚇到，但沒有大礙，「只要我和艾力克在一起，一切都會無問題」。

（BBC）

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