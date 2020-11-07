網上交友練英文疑遇騙案　對方稱送禮求全名地址　網民：2大破綻

網上騙案何其多，交友時要份外留神！有學生近日在facebook發文，指在社交網站認識了一位聲稱住在英國的韓國人，平時都會聊天當練英文，但對方突然問他索取全名及地址等個人資料，聲稱想給他「驚喜」，令他感到莫名其妙，遂向網民求問是否有詐。

學生平時都會和該網友聊天當練英文，但對方突然索取全名及地址等個人資料。（資料圖片）

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該學生投稿至fb專頁「名校Secrets」發文，指近日在Instagram認識了一個住在英國的韓國人，平時都會在WhatsApp無聊吹水，「諗住傾下當練英文」，又指由於網騙多，自己都會提防一下，「諗住傾下FF（幻想）下就算，可能真身係阿差嚟」。

最近對方表示跟媽媽提起自己，「話佢媽想畀驚喜寄嘢畀我喎」，因而希望他能提供全名、地址、電話及電郵地址，令他感到奇怪，遂求教網民「攞咗呢啲資個人資料可以對我做啲咩非法嘢，匯到我啲錢走？定係我諗多咗，外國人真係太nice真係想寄嘢畀我呢？」

帖文引起網上熱議，有網民指出多個破綻，相信是騙案一宗，包括對方英文差句子如同Google翻譯一樣，而且向朋友查問資料時像「填form（表格）咁故意大階標示」。

有網民表示曾遇過相似情況，「擺到明係伏，一陣寄啲毒品畀你你都一身蟻」，又指最正路的騙案，多數會聲稱郵包被海關扣留，要求付數千元才可以拿回，「佢會話唔緊要，因為入面價值幾萬嘅首飾係阿媽送你嘅」。有網民突破盲點，指樓主如想練好英文，「點解要同韓國人吹水來練英文，佢啲文法錯晒喎？」

網上交友世界，即使不是騙財，都有可以騙「情」，有網民早前就分析了交友APP常見8類人的心態，提防別人亦要留意自己是哪類人，以調整心態免受傷害▼▼▼

【交友APP常見8類人】（01製圖/《奶酪陷阱》劇照）

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