31歲女玩交友app懷孕　公開尋失聯男子　女方講完內情遭網民罵爆

【交友app／網戀】網上交友要留神！馬來西亞1名31歲女子早前使用交友程式結識1名男子，雙方交談甚歡，男方亦多次邀約外出。女方於今年5月在當地取消因疫情實施的行動管制後，她終答應與男方見面，聲稱被半哄半騙下與對方發生關係。女子其後感到不適，竟一度以為是便秘，求醫時才驚覺已懷孕6個月，但男子卻以各種藉口推卸責任，最終更失去聯絡。 女子其後召開記者會講述經過，承認在「連名都唔知」的情況下與對方上床，又要求對方負責撫養孩子，但網民聽完內情後卻狠批女子「31歲，可是思想和舉動像13歲」。

馬來西亞1名31歲女子（左）於交友程式結識1名男子，首次見面便發生關係。她事後驚覺懷孕，惟男子已失聯並拒負責任。（東方Online影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

馬來西亞鄧姓女子去年經交友程式結識了1名華裔男子，雙方聊得興起，男方多次邀約鄧女外出，惟她聲稱一直拒絕。直至今年5月，當地政府取消行動管制，她才答應與男子見面。起初她只打算與男子食飯逛街，沒料對方卻提出到酒店「開房」，她原本也拒絕，但最終在半推半就下仍跟男子到酒店，並發生了關係。

鄧女說，男方其後變得冷淡，至上月8日，她因身體不適求醫，驚覺自己已懷孕6個月，「原本以為只是普通的身體不舒服，或者是排便不順暢所致，我還一度去購買排便的藥物，吃了以後覺得沒事了。不過在10月的時候卻發現有胎動的跡象，才知道事情嚴重性」。

她指得知懷孕後即時通知男子，對方曾表示會負責任，但要求她先驗DNA，之後又以不同藉口推卸責任。「我後來曾找到男子母親，她也要男子負責，不過男子卻一直推託」。她最終在朋友建議下，上月底到警局報案，又指與該名男子失去聯絡，因對方刪除了所有社交媒體戶口，也沒有接電話。

鄧女坦言，雖然於交友app談天多時，但與男子只有一面之緣，甚至不知道對方的姓名，直指當初是相信對方才會同意發生關係，「如今我也不希望什麼，因為肚裏的孩子已經過了6個月，沒有辦法墮胎。我家人也不知道這事，所以希望他能夠站出來，負起撫養孩子的責任」。

+ 2 + 2 + 2

雖然鄧女不幸遇上渣男，但事件經當地傳媒報道後，網民卻大比數地認為她「唔抵幫」，直指她與網友首次見面，連名字也不知道便與人發生關係，而且沒有做好安全措施，即使發生「意外」也不能一面倒怪責別人。有人更狠批她「31歲，可是思想和舉動像13歲」，指出她至發現胎動才驚覺懷孕猶如天方夜譚，「到底是有多不愛惜自己的身體啊？」

有網民於討論區發文，指自己幾個月前開始玩交友APP，發現當中有各樣不同心態的人，不論男女都可以分為以下8類人👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

台灣有網民就曾分享於網上交友遇到騎呢理工男的經歷 👇👇

+ 8 + 8 + 8

網民實測初次見網友提出AA制會有咩結果👇👇

+ 22 + 22 + 22