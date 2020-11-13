神秘的「507所」　特異功能研究基地　張寶勝隔空取物真定假？

「特異功能」有可能是真實存在？內地早年在「兩彈一星之父」錢學森領導下，曾建立專研「超自然現象」的「507研究所」。當中成員之一的張寶勝，被指懂得「隔空取物」、「空手彎鋼勺」及「透視信封內文字」等絕技，名噪一時。到底這個神秘機構最終研究了甚麼？專門分享懸案的Youtuber「小烏」將為大家介紹。

錢學森在80年代主導將507所往「人體科學」方面發展。（網上圖片）

「小烏」表示，科學泰斗錢學森於60年代末獲政府委以重任，成立「中國人民解放軍第507研究所」（下稱「507所」），對外則稱為「宇宙醫學及工程研究所」，開展中國太空計劃。惟1975年文化大革命結束後，507所面臨縮編撤銷危機，需在錢學森力保下，維持運作。

錢學森表示：「為了國家今後載人航天，所有人員都可以減，但是這個機構不能撤。至於留下來做甚麼，他們的科研預研課題要做妥善安排，由我來負責落實。」自此在錢學森主導下，507所轉往「人體科學」方向發展，藉以作為載人上太空的基礎研究。

收編「特異功能人士」

1979年，《四川日報》報道少年唐雨能用耳朵讀懂文字一事。消息隨之引來多方質疑，認為那不過是魔術師的騙人伎倆。四川醫學院甚至為此對唐雨做了25次實驗，但都得出是掩眼法的結論。

此時錢學森在上海學術刊物《自然雜誌》出文章表示，「用耳識字」是有可能，更將507所發展為特異功能研究基地。他於1980年代多次在該所進行上百次的發言與報告，提及人體科學、氣功、中醫、超自然現象等議題，試圖由此印證人體有特異功能的存在可能。

507所曾和自稱是「特異功能人士」的張寶勝合作，透過實驗驗證特異功能的存在。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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其間507所接觸過很多自稱是「特異功能人士」，但不少人都被拆穿是作假。唯有一名叫張寶勝的「氣功大師」贏得所內研究人員的青睞，持續合作透過實驗證明特異功能的存在，並將有關結果刊登至英國《心理學雜誌》。

有指張寶勝曾為不同政要名人治病，圖為他（中）跟瓊瑤與丈夫。（資料圖片／網上圖片）

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張寶勝由此獲得「神人」、「國寶級氣功大師」等美譽，不少港產賭博電影系列，如周星馳飾演的「賭聖」、反派「大軍」與《賭神2》的「張寶成」，都被指是以其為原型創作。

可惜「成也蕭何，敗也蕭何」，有指由於張寶勝後期多次在表演時被折穿做假，加上氣功與特異功能的相關實驗無法持續達到一致驗證，507所的相關研究最後被迫無疾而終。所內研究重點也逐漸重回航天醫學研究上，目前已更名為「北京航天醫學工程研究所」。

《賭神2》的「張寶成」被指影射張寶勝。（電影《賭神2》影片截圖）

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神秘749所崛起？

不過，小烏引述電影導演陸川表示，內地有可能未放棄對超自然現象的研究。據陸川過去在軍事組織工作的經驗所知，有代號「749所」的機構還在整理及保存有關特異功能的資料。

有關說法後來在人造衛星「嫦娥二號」發射期間得到部分印證，據官方文宣介紹指，507所與749所均為航天事業而設，前者成立於1965年，負責航天醫學和食品等研究；後者則負責航天情報，隸屬軍方管理。不少人相信，749所有可能是507所分裂出來，會私下調查國內的超自然事件，包括彭加木失蹤案、新疆白毛風食人案及長白山天池怪象等。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】