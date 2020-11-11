疑嫌老人太臭趕他下車　河南巴士女司機被停職

「你別坐了，你臭死了」，內地有網民周日（8日）發帖稱，在河南省焦作市一輛24路公交車上，女司機驅趕並辱罵一名欲登車的老人；焦作市公交集團第一分公司服務經理周一（9日）表示，有異味不能當拒載理由，目前涉事女司機已被停職配合調查。

網上片段顯示，女司機當日在車門旁攔著老翁不讓上車，期間不斷大聲說「你別坐了，你臭死了。看你臭得，回家洗洗衣裳吧」，老翁一口回絕：「不要（下車），妳幹啥呀？」其後一群學生上車，女司機又說學生不夠位坐，總之就是要把老翁趕離車廂；學生因急着上學，遂勸女司機盡快開車，老翁才得以如願上車。

據稱，當日老翁坐到終點站後隨即折返，由於正值學生返學高峰，加上老翁身上異味比較重，司機認為老翁無甚急事，就勸說坐下一班車，但是言語過激，雙方遂發生爭吵。

巴士公司表示，將進行全面調查，並透露老翁以往曾在車上騷擾其他乘客，而該名女司機已多次接到其他乘客反映，加上當日車上有多名學生，女司機擔心老翁會對學生有影響，因此才不想讓其上車。不過，公司亦強調，有異味不能作為拒載理由，涉事女司機已被停職配合調查。

網民對此反應兩極，有人認為司機司機的做法太自私了，「從任何角度來說，這不該是拒載的理由」、「服務應該有服務的態度，誰都有老的一天」、「再怎麼說都不能辱罵老人吧」；然而也有意見指「司機的行為並無不對，身上太臭確實很影響其他人，尤其是在擁擠密閉的車廂裏」、「臭豆腐、榴槤地鐵都上不了」、「雖然司機做法欠妥，但還是要注意個人衛生」。