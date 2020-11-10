《鬼滅之刃》作者真面目極神秘　知情人士爆引退回老家真正原因

目前當紅的日本動漫《鬼滅之刃》是一位女性漫畫家吾峠呼世晴所創作的，漫畫在今年5月就連載結束，而作者就傳出急流勇退回到老家福岡，目前也沒有推出新作品的計畫，而她引退的理由也只有出版社少數的人知道。

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據日本《週刊新潮》報道，《鬼滅之刃》的超高人氣為出版社、製作動畫公司等都帶來巨大的收益，不過《鬼滅之刃》的漫畫在今年5月就連載結束，作者吾峠呼世晴沒有因為作品大熱而拖延劇情，還是好好為漫畫畫下句點。

吾峠呼世晴為人很低調，不喜歡社交，見過她本人的只有負責的編輯，就連出版社的社長也沒見過，而她畫了一隻帶著眼鏡的鱷魚來代替自己的肖像，因此讀者會稱她為「鱷魚老師」。

不過吾峠呼世晴在結束《鬼滅之刃》連載後，就傳出返回老家福岡，據出版社知情人士透露，已經31歲的吾峠呼世晴，家人對於她還未婚一事很擔心，而她自己也覺得作品成就已達成，所以就安心回老家，但是目前還沒有交往的對象。

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