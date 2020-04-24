鬼滅之刃｜角色人氣排行榜公開　我妻善逸入三甲　禰豆子排第幾？

紅遍2019年的動漫《鬼滅之刃》，近期連載即將迎來最終結局。這部動畫素有「燃燒經費」之稱的神作，劇情雖然簡單，但作者筆下的每個角色都有一段悲慘過去，就算是鬼也一樣，增添了不少虐心的元素，更不用說作者「發便當不手軟」的個性，讓劇情緊湊刺激，毫不拖泥帶水！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》要來告訴大家，台灣網友最喜歡的人氣角色，入榜的前10名分別有誰？（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月27日至2020年03月25日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『鬼滅之刃人氣角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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