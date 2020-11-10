日本漫畫《鬼滅之刃》風靡全球，10月16日於日本上映電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》人氣絲毫不減，快速打破日本影史的多項紀錄，讓不少人瞠目結舌，台灣也於近日上映，各大電影院場次表幾乎全數開滿，緊湊程度甚至讓不少網友笑說「以為是火車區間車時刻表」！

趁著這樣的高人氣，不少品牌也紛紛與鬼滅之刃合作，推出相關的周邊商品，以下DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，告訴你聯名爆棚的品牌分別有哪些，喜歡的鬼滅迷們可千萬不要錯過啦！

+ 15 + 15 + 15

👇相關圖輯：最想她／他演真人版 炭治郎．禰豆子 TOP10👇

+ 16 + 16 + 16

👇相關圖輯：最想他演真人版 伊之助．我妻．義勇．無慘👇

+ 31 + 31 + 31

👇同場加映：鬼滅電影香港上映日確定 入場前必睇8件事👇

+ 4 + 4 + 4

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月04日至2020年11月02日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鬼滅之刃聯名品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

最強聯名王館長！不只鬼滅符咒背心 網熱議「漢漢百貨」現貨排行

《天之驕女》最紅角色是她！20大神級演員「情慾流動、索命糾纏」超精彩

漢草一級棒！20代性感肌肉男星Top 30出爐 冠軍根本超強大肌肌

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】