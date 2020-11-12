挺身救遭禁錮少年　持棍「教訓」戀童癖致死　俄漢恐被判囚15年

俄羅斯烏法市（Ufa）34歲汽車技工桑金（Vladimir Sankin）從一名戀童癖男子魔掌中救出了一名14歲少年，在等候警員到場期間他持木棍「教訓」對方，詎料打死人被補，一旦罪成最高可被判入獄15年。案件在備受關注，當地有居民發起聯署要求當局釋放桑金。

案發於今年2月初，桑金在路上遇到一名10歲男童求助，聲稱14歲好友被54歲男子扎伊采夫（Vladimir Zaitsev）禁錮在公寓內；桑金立即前去救人，甫抵達事發單位已聽到少年的哭聲，於是闖進去將其救出。

據稱，該名14歲少年當日被禁錮，扎伊采夫將不但要他脫光衣服，並且威脅如有不從，會將他殺死及肢解。當地傳媒報道，扎伊采夫有戀童癖，曾因襲擊未成年兒童而分別被判監1年、5年及11年，受害人當中甚至包括他的兒子。

+ 2 + 2 + 2

桑金把扎伊采夫制服後揪到室外等待警員到場處理，期間桑金曾用木棍施以「教訓」，但扎伊采夫跌倒後頭部受創死亡，桑金供稱：「我從沒想過要他（扎伊采夫）死，我只是從他手中救出2名孩子」；其後桑金被控故意造成嚴重身體傷害及導致過失致人死亡罪，最高可被判入獄15年。

當地不少居民認為桑金英勇救人，現已有約7萬人聯署促請當局釋放他。桑金在法庭作出判決前拍片感謝民眾支持，坦言沒有後悔，「其實當日我有兩個選擇，一是無視逕自離開，二是拯救孩子，我相信換作是其他人也一定會選擇去救人。」

桑金的代表律師強調，桑金保護了兒童免受強姦犯傷害，「我們應該嘉獎這種人，而非將之監禁。」桑金的妻子亦表示非常支持丈夫的做法，「我完全站在他的一邊，如果他選擇視而不見，不向男孩伸出援手，沒有人知道接下來會發生甚麼事。」